Καλλιθέα: Στη φυλακή ο 58χρονος για το «γάζωμα» του νυχτερινού κέντρου – «Είχα πιει, δεν ήθελα να σκοτώσω»

Ο 58χρονος παραδέχτηκε ότι το όπλο το είχε παράνομα στην κατοχή του
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και τραυματία μια γυναίκα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις Τζιτζιφιές στην Καλλιθέα, Κυριακή 10 Μαΐου 2026.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προφυλακίστηκε ο 58χρονος πιστολέρο της Καλλιθέας, που την περασμένη Κυριακή 10.05.2026 άνοιξε «πυρ» κατά θαμώνων του νυχτερινού μαγαζιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 43χρονη σύζυγος του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου.

Οι εξηγήσεις του 58χρονου κατηγορούμενου που σκόρπισε τον τρόμο στο κλαμπ στην Καλλιθέα, με το ούζι που κατείχε, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι του έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε τη στιγμή της επίθεσης είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Φέρεται επίσης να είπε ότι στο εν λόγω νυχτερινό κέντρο πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε το όπλο παράνομα.

Ο 58χρονος σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε ενοχλήσει και άλλες φορές με τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτες και θαμώνες του νυχτερινού κέντρου, με αποτέλεσμα να είναι ανεπιθύμητος στο χώρο.

Από την εισαγγελική αρχή του ασκήθηκε δίωξη για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου και πέντε πλημμελήματα.

