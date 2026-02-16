Εξαφανίστηκε η 47χρονη Βασιλική από τα Μέγαρα – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στα Μέγαρα από την εξαφάνιση της 47χρονης Βασιλικής με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να εκδίδει σχετική ανακοίνωση,

Η 47χρονη Βασιλική εξαφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (12/02/2026) από τα Μέγαρα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και

προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης.

Τα στοιχεία δόθηκαν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της,καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βασιλική Κουτσούμπου έχει ύψος 1,64 μ. είναι εύσωμη, και έχει κάστανα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε σακάκι, μπλε σκούρα φούστα, και καφέ παπούτσια.

Οδηγούσε αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta 2009, χρώματος πράσινο με αριθμό πινακίδας ΥΡΧ 3343.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες –1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.