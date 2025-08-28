Εξαφανίστηκε ο 16χρονος Θανάσης από τη Λαμία – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία από την εξαφάνιση του 16χρονου Θανάσης το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Ο 16χρονος Θανάσης εξαφανίστηκε από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας που βρίσκεται στη Λαμία και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.