Έξαρση στις μωβ μέδουσες σε Εύβοια, Σποράδες, Σκιάθο και Σκόπελο – Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσουν

Φαίνεται πως πληθαίνουν οι μωβ μέδουσες σε συγκεκριμένες παραλίες της χώρας μας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι πολίτες που απολαμβάνουν το μπάνιο τους, πέφτουν «θύματα» τους με αποτέλεσμα, κάποιοι από αυτούς, να οδηγηθούν στα επείγοντα.

Η μεγαλύτερη έξαρση στις μωβ μέδουσες φαίνεται πως παρατηρείται σε παραλίες και θάλασσες στην βόρεια Εύβοια, στις βόρειες Σποράδες καθώς και σε Σκιάθο και Σκόπελο.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας καλεί όσους κολυμπούν στις παραπάνω περιοχές να προσέχουν ιδιαίτερα.

«Δυστυχώς, οι αρχικές μας εκτιμήσεις για την ένταση της έξαρσης της μωβ μέδουσας στον Παγασητικό κόλπο και τις γύρω περιοχές ήταν υποτιμημένες. Ο λόγος είναι η χαμηλή συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες καταγραφές, κάτι που δημιούργησε μια στρεβλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δείτε live εδώ που έχει μωβ μέδουσες.

Τα συμπτώματα του τσιμπήματος από μωβ μέδουσα

Οι νηματοκύστες προκαλούν στο ανθρώπινο δέρμα, πρήξιμο, ερύθημα, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιολογικές και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα κύρια συμπτώματα μετά από επαφή ή τσίμπημα από την μωβ μέδουσα, μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις, εμφάνισης του αποτυπώματος της μέδουσας το δέρμα σας.

Άλλα συμπτώματα είναι ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Στην περίπτωση που εμφανίσετε αυτά τα (σπάνια) συμπτώματα πρέπει να επισκεφθείτε νοσοκομείο: υπόταση, εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα – εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας – συνείδησης, εμετός.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ενημερώνει με ανακοίνωση και σχετικό βίντεο για τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιμετώπισης τσιμπήματος από μωβ μέδουσα.

Δείτε το βίντεο εδώ:

Αναλυτικές οδηγίες

Στην περίπτωση που σας τσιμπήσει μέδουσα, οφείλετε:

Απομακρυνθείτε αμέσως από τη θάλασσα.

Πλύνετε την πληγείσα περιοχή με άφθονο θαλασσινό νερό – όχι γλυκό νερό, καθώς μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα.

Μην τρίβετε την περιοχή και μην την αγγίζετε με γυμνά χέρια.

Αν υπάρχουν ορατά πλοκάμια, αφαιρέστε τα προσεκτικά με γάντια και τσιμπιδάκι (εφόσον υπάρχει).

Εφαρμόστε πάστα από μαγειρική σόδα και θαλασσινό νερό (αναλογία 1:1). Αφήστε για λίγα λεπτά και αφαιρέστε απαλά με πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική).

Για την αντιμετώπιση της φλεγμονής, χρησιμοποιήστε κορτιζονούχα κρέμα και ψυχρά επιθέματα.

Με ιατρική σύσταση, μπορεί να χορηγηθεί αντιισταμινικό.

Σε περίπτωση γενικευμένης αλλεργικής αντίδρασης (π.χ. εκτεταμένο οίδημα, δύσπνοια, βράγχος φωνής), απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο και κλήση ασθενοφόρου.

Αποφύγετε:

Το γλυκό νερό

Την επαφή με γυμνά χέρια

Το τρίψιμο της περιοχής

Την εφαρμογή ξυδιού ή αλκοόλ, καθώς μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Η ενημέρωση αυτή εντάσσεται στις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των λουόμενων.

Πηγή iatropedia.gr