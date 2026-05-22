Εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ θα βγαίνουν στη σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα μετά την ένταξη στα βαρεά και ανθυγιεινά

Σημαντικές μεταβολές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό πλαίσιο χιλιάδων εργαζομένων στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ φέρνει η προωθούμενη ένταξη παλαιών νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών ασθενοφόρων και διασωστών στα βαρεά και ανθυγιεινά ένσημα.

Η ρύθμιση αυτή αφορά εργαζόμενους που προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και έως σήμερα δεν είχαν ενταχθεί στο καθεστώς ΒΑΕ, παρά το γεγονός ότι εργάζονται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με νεότερους συναδέλφους τους που ήδη καλύπτονται από αυτό.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η παρέμβαση αυτή δίνει τέλος σε μια μακροχρόνια αδικία και διασφαλίζει ίση μεταχείριση για το προσωπικό πρώτης γραμμής του δημόσιου συστήματος υγείας.

Οι «δύο ταχύτητες» στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ

Το ζήτημα απασχολεί εδώ και χρόνια τον υγειονομικό κλάδο, καθώς στο ίδιο νοσοκομείο – και συχνά στο ίδιο ακριβώς τμήμα – συνυπάρχουν εργαζόμενοι με διαφορετικό ασφαλιστικό καθεστώς. Μέχρι σήμερα, στο ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ καταγράφονταν ουσιαστικά δύο κατηγορίες νοσηλευτών και πληρωμάτων ασθενοφόρων:

οι «παλαιοί»: Όσοι προσλήφθηκαν πριν από το 2011 και παρέμεναν εκτός ΒΑΕ

οι «νέοι»: Όσοι προσλήφθηκαν μετά το 2011 και υπάγονται ήδη στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών

Η κατάργηση αυτού του διαχωρισμού και η ένταξη όλων των εργαζομένων στο ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων του χώρου της υγείας. Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα, είχε υπάρξει δημόσια συζήτηση και παρεμβάσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε αναγνωρίσει δημοσίως ότι πρόκειται για πραγματική ανισότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, προαναγγέλλοντας τις εξελίξεις.

Η τελική αναγγελία της ρύθμισης έγινε πλέον από τη Νίκη Κεραμέως στις 19 Μαΐου 2026. Στόχος, η σχετική νομοθετική παρέμβαση να κατατεθεί το επόμενο διάστημα.

Νοσηλευτές και ΕΚΑΒ- Ποιοι θα ωφεληθούν

Η ρύθμιση θα καλύπτει: νοσηλευτές ΕΣΥ, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς ασθενοφόρων, βοηθούς ασθενοφόρων – διασώστες του ΕΚΑΒ, που είχαν διοριστεί πριν από το 2011. Οι πρώτες δε εκτιμήσεις ανεβάζουν τους δυνητικά ωφελούμενους σε περισσότερους από 23.000 εργαζόμενους. Τέλος, κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι το μέτρο είναι πλήρως κοστολογημένο και ενταγμένο στο δημοσιονομικό πλαίσιο της κυβέρνησης.

Τα βασικά οφέλη για τους παλαιούς νοσηλευτές και διασώστες

Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα αποκατάστασης της ισότητας. Συνοδεύεται από συγκεκριμένα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά οφέλη για τους εργαζόμενους που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός καθεστώτος ΒΑΕ.

Δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης έως και πέντε χρόνια νωρίτερα

Το σημαντικότερο όφελος αφορά τη δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης στο 62ο έτος ηλικίας, έως και πέντε χρόνια νωρίτερα σε σχέση με το γενικό καθεστώς, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφάλισης στα ΒΑΕ.

Παράγοντες με γνώση της υπόθεσης εκτιμούν πάντως ότι η ρύθμιση δεν θα οδηγήσει σε άμεσο κύμα αποχωρήσεων από το ΕΣΥ. Πολλοί εργαζόμενοι θα χρειαστεί πρώτα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα εξαγοράς ετών.

Πλήρης υπαγωγή και στην επικουρική ασφάλιση

Για πρώτη φορά θα ρυθμιστεί συνολικά η υπαγωγή των συγκεκριμένων εργαζομένων και στην επικουρική ασφάλιση μέσω ενιαίας διαδικασίας με την κύρια ασφάλιση. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αντιμετωπίζει εκκρεμότητες και ασάφειες που υπήρχαν επί χρόνια στο ασφαλιστικό καθεστώς των παλαιών εργαζομένων.

Δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προϋπηρεσίας

Η ρύθμιση θα δίνει επίσης τη δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου ασφάλισης, είτε με εφάπαξ καταβολή είτε με δόσεις. Το στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο είναι ότι ο χρόνος που θα εξαγοράζεται, θα λογίζεται ως πραγματικός χρόνος ασφάλισης και όχι ως πλασματικός.

Αυτό σημαίνει ότι:

δεν θα επηρεάζει το ανώτατο όριο πλασματικών ετών

ούτε θα «καίει» δικαιώματα μελλοντικής αναγνώρισης άλλων πλασματικών χρόνων για θεμελίωση σύνταξης

Αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης

«Πρόκειται για παρέμβαση που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη και την ίση μεταχείριση για προσωπικό πρώτης γραμμής στο δημόσιο σύστημα υγείας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα παλαιών εργαζομένων οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, υπό τις ίδιες συνθήκες, με τους νεότερους συναδέλφους τους», σημειώνει κυβερνητικό στέλεχος που συμμετέχει στην επεξεργασία της ρύθμισης.

Στο ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για το ΕΣΥ

Στελέχη που έχουν γνώση των κυβερνητικών σχεδιασμών επισημαίνουν ότι η ένταξη των παλαιών νοσηλευτών και διασωστών στα ΒΑΕ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων του δημόσιου συστήματος υγείας, την τελευταία εξαετία.

Σε αυτό περιλαμβάνονται:

οι αυξήσεις αποδοχών στο ΕΣΥ

η αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών

τα πρόσθετα κίνητρα για υπηρεσία σε ακριτικές και προβληματικές περιοχές

αλλά και οι παρεμβάσεις για τη στελέχωση κρίσιμων δομών υγείας

«Είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ απαιτητικός και κρίσιμος για τη λειτουργία του συστήματος υγείας», σημειώνουν πηγές με γνώση της προετοιμασίας του μέτρου.

Πηγή: iatropedia.gr