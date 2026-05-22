Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Το προφίλ των ασθενών που συμμετέχουν σε 160 μελέτες – Ελπίδα ή «πείραμα»; Ο Θάνος Δημόπουλος απαντά

Η 20η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την αξία της κλινικής έρευνας, η οποία αποτελεί έναν πολυδιάστατο μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία, τις υποδομές υγείας και, κυρίως, για την πρώιμη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», Θάνος Δημόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη στο Iatropedia και το Newsit, στην οποία ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τους μύθους και τις αλήθειες των κλινικών δοκιμών στη χώρα μας.

Στη βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που ακολουθεί, ο κ. Δημόπουλος αναφέρεται στο σπουδαίο έργο που επιτελείται στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πάνω από 160 κλινικές μελέτες για σοβαρά ογκολογικά, αιματολογικά, καρδιαγγειακά νοσήματα και λοιμώξεις.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί ολόκληρη τη συνέντευξη του καθηγητή Θάνου Δημόπουλου:

Μεταξύ άλλων ο Καθηγητής, αναφέρεται και στην καχυποψία που συνοδεύει τις κλινικές μελέτες, παρά την αποδεδειγμένη αξία τους.

Ο ίδιος ο κ. Δημόπουλος, έχοντας διατελέσει κύριος ερευνητής σε περισσότερες από 100 μελέτες τα τελευταία 25 χρόνια, έρχεται αντιμέτωπος με ένα διαχρονικό και βασανιστικό ερώτημα των Ελλήνων ασθενών:

«Δηλαδή, αν μπω σε κλινική μελέτη, είμαι πειραματόζωο;»

Στο βίντεο της συνέντευξης, ο κ. Δημόπουλος απαντά με ειλικρίνεια σε αυτόν τον προβληματισμό, αναλύοντας τα αυστηρά επιστημονικά και ηθικά πρότυπα που θωρακίζουν σήμερα τους ασθενείς.

Επίσης, μιλά για το προνομιακό καθεστώς φροντίδας που λαμβάνουν οι ασθενείς που συμμετέχουν σε μία μελέτη, τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας μας να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις στην έρευνα, αλλά την «ανοιχτή πληγή» της γραφειοκρατίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Τέλος μιλά και τις αποκεντρωμένες δοκιμές και τα νέα ερευνητικά πρωτόκολλα που αλλάζουν τον παγκόσμιο χάρτη της υγείας.