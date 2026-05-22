Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου: Άμορφη μάζα σιδερικών τα αυτοκίνητα

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά
Θανατηφόρο τροχαίο στο Σούνιο
Θανατηφόρο τροχαίο στο Σούνιο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε άμορφη μάζα από σιδερικά μετατράπηκαν δύο από τα τρία αυτοκίνητα του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (22.05.2026) στην Αθηνών – Σουνίου.

Από το τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου ένας 56χρονος έχασε τη ζωή. Μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι εικόνες από το τροχαίο σοκάρουν, καθώς δύο από τα τρία αυτοκίνητα έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Μάλιστα σε βίντεο που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ διακρίνεται και ένα άτομο τραυματισμένο, ενώ τα ασθενοφόρα δεν έχουν φτάσει ακόμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

 

Ο 56χρονος οδηγός του ενός αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
160
159
128
113
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo