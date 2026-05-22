Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε λαθρεμπόριο καυσίμων – Κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 14 πόλεις ταυτόχρονα
Εικόνα από χώρο όπου δρούσε το κύκλωμα
Εικόνα από χώρο όπου δρούσε το κύκλωμα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κύκλωμα που πραγματοποιούσε λαθρεμπόριο στα καύσιμα κατάφερε να εντοπίσει και να εξαρθρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ προχώρησε στην κατάσχεση 293.000 λίτρων υγραερίου.

Οι ελεγκτές ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κατάφεραν να συντονιστούν πολύ καλά και να προχωρήσουν στην επιχείρηση εξάρθρωσης του κυκλώματος που προέβαινε σε λαθρεμπόριο, δρώντας ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας.

photo

photo

Όπως γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ, 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων και διενήργησαν τελωνειακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων.

photo

Μετά από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προσήχθησαν στον Εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου.

photo

photo

Παράλληλα, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος, όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου.

photo

Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. 

photo

photo

Σημειώνεται πως οι πόλεις στις οποίες έδρασαν οι δυνάμεις της ΑΑΔΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν οι εξής: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
160
159
128
113
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo