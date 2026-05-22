Η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε λαθρεμπόριο καυσίμων – Κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Κύκλωμα που πραγματοποιούσε λαθρεμπόριο στα καύσιμα κατάφερε να εντοπίσει και να εξαρθρώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ προχώρησε στην κατάσχεση 293.000 λίτρων υγραερίου.

Οι ελεγκτές ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ κατάφεραν να συντονιστούν πολύ καλά και να προχωρήσουν στην επιχείρηση εξάρθρωσης του κυκλώματος που προέβαινε σε λαθρεμπόριο, δρώντας ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας.

Όπως γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ, 28 κλιμάκια με περισσότερους από 100 ελεγκτές, επικουρούμενα από 4 υπεύθυνους χειριστές θαλάμου και 4 επιχειρησιακούς αναλυτές, εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των στοχευμένων επιχειρήσεων και διενήργησαν τελωνειακό και φορολογικό έλεγχο, ενώ παράλληλα διερευνήθηκε τυχόν τέλεση οικονομικών εγκλημάτων.

Μετά από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, προσήχθησαν στον Εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου.

Παράλληλα, εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος, όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου.

Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου.

Σημειώνεται πως οι πόλεις στις οποίες έδρασαν οι δυνάμεις της ΑΑΔΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν οι εξής: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα.