Καιρός – Κλέαρχος Μαρουσάκης: Βροχές και καταιγίδες μέχρι τη Δευτέρα – Κύματα αστάθειας μέχρι τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου

Με αρκετές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο (22.5.26) με το κύμα έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας να παραμένει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Όπως τονίζει στην πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, το κύμα ασταθειας θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες ειδικά το Σάββατο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάπως πιο περιορισμένη θα είναι η αστάθεια την Κυριακή και περισσότερο περιορισμένη τη Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με έντονη αστάθεια θα φτάσουμε μέχρι και την Κυριακή οπότε και στη συνέχεια ο άστατος καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται αν και οι ενδείξεις θέλουν μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου κατα περιόδους να επηρεαζόμαστε από κύματα αστάθειας», γράφει στην ανάρτησή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από σήμερα Παρασκευή έως τουλάχιστον τη Δευτέρα, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ ευνοείται η εκδήλωση τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τόσο ο νομός Αττικής και η πόλη της Αθήνας, όσο και ο νομός και η πόλη της Θεσσαλονίκης.