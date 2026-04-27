Εξάρχεια: Άγρια επίθεση στον γιο του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου – Τον χτύπησαν με σιδηρογροθιά στο κεφάλι

12 άτομα με κράνη και κουκούλες, τον πλησίασαν, λέγοντας του «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσόπουλου;» και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν
Ο ποινικολόγος Νίκος Ρουσόπουλος
Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε ο γιος του γνωστού ποινικολόγου Νίκου Ρουσσόπουλου, καθώς έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στα Εξάρχεια με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τραύματα στο κεφάλι.

Η επίθεση στον γιο του γνωστού ποινικολόγου στα Εξάρχεια έγινε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής (24.04.2026) έξω από μεζεδοπωλείο, στην οδό Μεσολογγίου. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, 12 άτομα με κράνη και κουκούλες, τον πλησίασαν, λέγοντας του «εσύ δεν είσαι ο γιος του Ρουσσόπουλου;» και αμέσως άρχισαν να τον χτυπούν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν πολλαπλά χτυπήματα και να χρειαστεί να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο νοσοκομείο πήγαν αστυνομικοί για να πάρουν καταθέσεις, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Για την επίθεση έχει υποβληθεί μήνυση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο ποινικολόγος Νίκος Ρουσσόπουλος ανέφερε για την επίθεση που δέχτηκε ο γιος του. «Τον έχουν χτυπήσει στο μέτωπο και έχει κοπεί ο μετωπιαίος μυς. Είναι βαθύ και μεγάλο τραύμα. Στο γραφείο μου είχα δεχτεί επίθεση από μέλη συγκεκριμένης ομάδας για το θέμα της ανάληψης της υπόθεσης του γηροκομείου Χανίων. Απείλησαν την συνεργάτιδα μου να αποσύρω τη μήνυση κατά της συγκεκριμένης συλλογικότητας γιατί θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως.

Οι δράστες φορούσαν κράνη και κουκούλες. Δεν θα ρωτήσω καμιά συλλογικότητα τι θα ψηφίσω και ποιους θα αναλάβω».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
59
38
34
33
32
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Παράσταση υποστήριξης κατηγορίας για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή δήλωσε το δημόσιο στη δίκη για τα Τέμπη
«Κάποιοι έχουν επιτύχει η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών να διεξάγεται με τις περισσότερες παραβιάσεις του κράτους δικαίου που έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου
Δίκη Τέμπη, Λάρισα
Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών
Κατά τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό τα στοιχεία που αφορούν στους τέσσερις καταδικασθέντες Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιο και Λαβράνο είναι ήδη γνωστά και δεν εισφέρουν κάτι νέο στην υπόθεση
Άρειος Πάγος 24
