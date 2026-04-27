Δύο σεισμοί 4,4 και 4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Ο χορός των Ρίχτερ συνεχίζεται στο Λασίθι με δύο σεισμούς να αναστατώνουν και πάλι τους κατοίκους.

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:45, 402 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου με το εστιακό του βάθος να είναι 5,1 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός είχε μέγεθος 4 Ρίχτερ, το επίκεντρό του ήταν 16 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου και είχε εστιακό βάθος 7,2 χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικό και των δύο σεισμών είναι το μικρό εστιακό βάθος και γι’ αυτό έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί.