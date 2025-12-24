Εξάρχεια: Αστυνομικοί μοίρασαν φυλλάδια για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων

Χριστουγεννιάτικη «καμπάνια αφύπνισης» πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξαρχείων στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, μοιράζοντας φυλλάδια με οδηγίες προστασίας προς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα επιτηδείων που στοχεύουν στα χρήματα και τα υπάρχοντα τους.

Το κλιμάκιο των ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (20/12/2025) μετέβη στη λαϊκή αγορά και στα καταστήματα της περιοχής δηλαδή σε κρεοπωλεία, αρτοποιεία σουπερ μάρκετ, και διένειμε φυλλάδια σε πολίτες κυρίως ηλικιωμένους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κύριος στόχος τους ήταν να ενημερώσουν καταλλήλως τους ηλικιωμένους ώστε να μην πέφτουν θύματα στις μεθοδεύσεις των απατεώνων που τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει μάστιγα.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική και για αυτό τέτοιες ενέργειες της αστυνομίας με προληπτικό και κοινωνικό χαρακτήρα θα συνεχιστούν.