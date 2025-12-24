Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εξάρχεια: Αστυνομικοί μοίρασαν φυλλάδια για τις απάτες εναντίον των ηλικιωμένων

Στόχος τους να ενημερώσουν πλήρως τους ηλικιωμένους, για να μην πέφτουν θύματα των απατεώνων
Περιπολικό
ΓΙaΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Χριστουγεννιάτικη «καμπάνια αφύπνισης» πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εξαρχείων στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, μοιράζοντας φυλλάδια με οδηγίες προστασίας προς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα επιτηδείων που στοχεύουν στα χρήματα και τα υπάρχοντα τους.

Το κλιμάκιο των ανδρών του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (20/12/2025) μετέβη στη λαϊκή αγορά και στα καταστήματα της περιοχής δηλαδή σε κρεοπωλεία, αρτοποιεία σουπερ μάρκετ, και διένειμε φυλλάδια σε πολίτες κυρίως ηλικιωμένους.

Κύριος στόχος τους ήταν να ενημερώσουν καταλλήλως τους ηλικιωμένους ώστε να μην πέφτουν θύματα στις μεθοδεύσεις των απατεώνων που τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει μάστιγα.

φυλλάδιο

φυλλάδιο
Το φυλλάδιο που μοίρασε η αστυνομία

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική και για αυτό τέτοιες ενέργειες της αστυνομίας με προληπτικό και κοινωνικό χαρακτήρα θα συνεχιστούν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
249
201
148
121
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo