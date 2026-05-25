Πάτρα: Νεκρός άνδρας βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα μπροστά από ξενοδοχείο

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα και συνεχίζει η έρευνα της αστυνομίας
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία / Φωτο αρχείου /EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
Με ένα αποκρουστικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι στην Πάτρα σήμερα το πρωί (25/5/2026) οι οποίοι εντόπισαν έναν νεκρό άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό συνέβη στην συνοικία Προάστια Πατρών, στη θάλασσα, σε παραλία κάτω από το ξενοδοχείο της περιοχής.

Περαστικοί αντίκρισαν τον άνδρα μπρούμυτα μέσα στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Άμεσης Δράσης, ενώ μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα παραμένουν άγνωστα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση της σορού και τη διερεύνηση του περιστατικού.

