Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο που βρέθηκε σε λίμνη

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (25/5/2026), περίπου στις 10:00, στο Βελβεντό της Κοζάνης, αφού ένα αυτοκίνητο βρέθηκε να επιπλέει μέσα στη λίμνη Πολυφύτου.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, μέσα στο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε λίμνη στην Κοζάνη, περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε η σορός ενός νεκρού άνδρα.

Να σημειωθεί ότι χθες, 24 Μαΐου, εξαφανίστηκε 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς, ακόμη, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο.

Αναμένεται η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης της σορού, καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση που θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις κι εξετάζουν το περιστατικό και αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.