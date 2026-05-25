Ελλάδα

Κοζάνη: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο που βρέθηκε σε λίμνη

Χθες είχε εξαφανιστεί ένας 73χρονος από το Βελβεντό και όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτόν
Ασθενοφόρο και περιπολικό σε παραλία / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (25/5/2026), περίπου στις 10:00, στο Βελβεντό της Κοζάνης, αφού ένα αυτοκίνητο βρέθηκε να επιπλέει μέσα στη λίμνη Πολυφύτου.

Σύμφωνα με το kozanimedia.gr, μέσα στο αυτοκίνητο που βρέθηκε σε λίμνη στην Κοζάνη, περίπου στα 4 χλμ. από το Βελβεντό, κοντά στο ρέμα Λάφιστα, βρέθηκε η σορός ενός νεκρού άνδρα. 

Να σημειωθεί ότι χθες, 24 Μαΐου, εξαφανίστηκε 73χρονος από το Βελβεντό, χωρίς, ακόμη, να έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο άτομο.

Αναμένεται η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης της σορού, καθώς και η ιατροδικαστική εξέταση που θα αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις κι εξετάζουν το περιστατικό και αναμένεται να επιχειρήσουν και αλιευτικά σκάφη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων.

