Εξάχρονη βρέθηκε μόνη της σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελήμονα – Συνελήφθη η 31χρονη μητέρα

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσή του σε κίνδυνο, συνελήφθη την Παρασκευή (29.08.2025) μία 31χρονη μητέρα ενός εξάχρονου κοριτσιού στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μία κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι ένα κορίτσι ηλικίας 6 ετών ήταν μόνο του χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το μικρό παιδί, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν την 31χρονη μητέρα από την Ουγκάντα.