Ελλάδα

Εξάχρονη βρέθηκε μόνη της σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελήμονα – Συνελήφθη η 31χρονη μητέρα

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το κοριτσάκι
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και της έκθεσή του σε κίνδυνο, συνελήφθη την Παρασκευή (29.08.2025) μία 31χρονη μητέρα ενός εξάχρονου κοριτσιού στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μία κοινωνική λειτουργός διαπίστωσε ότι ένα κορίτσι ηλικίας 6 ετών ήταν μόνο του χωρίς επιτήρηση σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που απομάκρυναν με ασφάλεια το μικρό παιδί, ενώ λίγη ώρα αργότερα συνέλαβαν την 31χρονη μητέρα από την Ουγκάντα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγριο επεισόδιο μεταξύ Εβραίων και ιδιοκτήτη ταβέρνας στη Νάξο με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης – Δείτε βίντεο
Οι πελάτες κατήγγειλαν πως ο ιδιοκτήτης του ζήτησε να φύγουν από την επιχείρηση καθώς τους κατηγόρησε ότι έσκισε τις αφήσεις - Η απάντηση της επιχείρησης
Άγριο επεισόδιο μεταξύ Εβραίων και ιδιοκτήτη ταβέρνας στη Νάξο με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης – Δείτε βίντεο
37
Newsit logo
Newsit logo