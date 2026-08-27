Έξι συλλήψεις για τη βόμβα στο σπίτι επιχειρηματία στη Λευκάδα – Η «σύνδεση» που ερευνά η Αστυνομία και ο ρόλος δύο φυλακισμένων που έδωσαν την εντολή

Έξι Έλληνες -5 άνδρες και μία γυναίκα- συνελήφθησαν για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του επιχειρηματία στη Λευκάδα, τον Ιανουάριο του 2026 ενώ την εντολή για την πράξη τους, φέρονται να έδωσαν δύο έγκλειστοι στις φυλακές Μαλανδρίνου, που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Αστυνομίας, οι τρεις από τους συλληφθέντες έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείες, όπλα κτλ. Η βόμβα τότε, δεν εξερράγη στο σπίτι στη Λευκάδα γιατί… έσβησε το φιτίλι. Την βρήκε δύο ημέρες μετά ο επιστάτης του χώρου, καθώς ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας που περνάει τα καλοκαίρια του στο νησί, δεν ήταν στο σπίτι εκείνη την περίοδο.

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Τα «σκοτεινά» σημεία που καλούνται να «φωτίσουν» οι αστυνομικοί

Αυτό που προβληματίζει τους αστυνομικούς, είναι σύμφωνα με πληροφορίες το γεγονός, ότι δεν προκύπτει σύνδεση των δύο φυλακισμένων που φέρονται να έδωσαν την εντολή για τη βόμβα, με τον επιχειρηματία που ήταν στόχος της επίθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο, οι φυλακισμένοι να έδωσαν μεν την εντολή αλλά να λειτουργούσαν για λογαριασμό τρίτου προσώπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος επιχειρηματίας που του έβαλαν τη βόμβα το 2026, πριν από 3 μήνες έγινε στόχος ένοπλης επίθεσης στη Βούλα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τώρα, αν η επίθεση αυτή, συνδέεται με την προηγούμενη στη Λευκάδα…