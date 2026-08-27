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Λέσβος: «Μπούκαραν» οι κτηνοτρόφοι στην συνεδρίαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό

Κτηνοτρόφοι φώναζαν από την αίθουσα και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την αλλαγή της υγειονομικής στρατηγικής
«Μπούκαραν» οι κτηνοτρόφοι στην συνεδρίαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό
«Μπούκαραν» οι κτηνοτρόφοι στην συνεδρίαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό / stonisi
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Οργισμένοι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (27.08.2026) κινητοποίηση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που συνεδρίαζε για τον αφθώδη πυρετό, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Σε κλίμα οργής και με αλλεπάλληλες λεκτικές αντιπαραθέσεις εξελίχθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αφθώδη πυρετό, κατά την τοποθέτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καββαδά μέσω τηλεδιάσκεψης.

Λίγο πριν αρχίσει η τοποθέτηση του υφυπουργού, η ένταση είχε ήδη κορυφωθεί. Κτηνοτρόφοι φώναζαν από την αίθουσα και ζητούσαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τη διαχείριση των θανατώσεων και την αλλαγή της υγειονομικής στρατηγικής, σύμφωνα με το stonisi.gr.

Ακούστηκαν ακόμη αιτήματα παραίτησης της αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασίας Αντωνέλλη και του διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

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