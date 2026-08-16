Έξοδος Αυγούστου: Άδεια η Αθήνα, το αδιαχώρητο στα λιμάνια – Φεύγουν και οι τελευταίοι αδειούχοι

Δύο διαφορετικές εικόνες συνθέτουν το σκηνικό στην Αθήνα μετά τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς οι τελευταίοι αδειούχοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα και τα λιμάνια της Αττικής εξακολουθούν να καταγράφουν αυξημένη κίνηση. Πάνω από 30.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης οι ξένοι επισκέπτες έχουν πάρει τη θέση των κατοίκων που βρίσκονται σε διακοπές.

Η εικόνα της σχεδόν άδειας Αθήνας είναι χαρακτηριστική των ημερών γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο, με τους αδειούχους να συνεχίζουν να κατευθύνονται προς τα λιμάνια, αν και με χαμηλότερη ένταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Σύνταγμα, Πανεπιστημίου και Πλάκα κινούνται πλέον σε διαφορετικούς ρυθμούς, με λιγοστά αυτοκίνητα και τους τουρίστες να κυριαρχούν στους δρόμους και στα σημεία ενδιαφέροντος.

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Πάνω από 30.000 αναχωρήσεις από τα λιμάνια

Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συνολικά προβλέπονται 58 δρομολόγια προς τους συγκεκριμένους προορισμούς, 34 με ταχύπλοα και 24 με συμβατικά πλοία.

Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τέσσερα προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι. Συνολικά, περισσότεροι από 30.000 επιβάτες εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν σήμερα από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Το Σάββατο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 54 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 9.239 επιβάτες.

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Από τη Ραφήνα αναχώρησαν εννέα πλοία με 3.503 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έξι δρομολόγια μετέφεραν 2.704 ταξιδιώτες.

Το Λιμενικό βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών, καθώς η έξοδος του Αυγούστου συνεχίζεται.

Αρχίζει σταδιακά και η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Μια διαφορετική Αθήνα για τους τουρίστες

Την ίδια στιγμή, πάντως, η εικόνα αρχίζει σταδιακά να αντιστρέφεται. Παρότι χιλιάδες ταξιδιώτες εξακολουθούν να εγκαταλείπουν την Αττική, ξεκινά πλέον και η επιστροφή όσων ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους.

Στο κέντρο της Αθήνας, πάντως, η απουσία μεγάλου μέρους των κατοίκων έχει αφήσει περισσότερο χώρο στους ξένους επισκέπτες. Στην πλατεία Συντάγματος, οι τουρίστες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των πεζών, ενώ η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους διεξάγεται χωρίς τα συνηθισμένα προβλήματα συμφόρησης.

Ανάλογη είναι η εικόνα στην Πανεπιστημίου, όπου οι Έλληνες περαστικοί είναι αισθητά λιγότεροι, αλλά και στην Πλάκα, όπου εστιατόρια, καφέ και καταστήματα τουριστικών ειδών παραμένουν ανοιχτά και υποδέχονται τους επισκέπτες.

Η Κυδαθηναίων, τα Αναφιώτικα και τα υπόλοιπα τουριστικά σημεία της Πλάκας διατηρούν έτσι τη θερινή τους ζωντάνια, σε αντίθεση με τους πιο ήσυχους δρόμους της υπόλοιπης πρωτεύουσας. Για τους επαγγελματίες της περιοχής, άλλωστε, οι ημέρες αυτές αποτελούν σημαντικό μέρος της καλοκαιρινής περιόδου, με την τουριστική κίνηση να συνεχίζεται παρά τη μαζική έξοδο των Αθηναίων.