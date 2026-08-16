Κακοκαιρία στη Μάνη: Συγκλονιστικά βίντεο από τους ορμητικούς χειμάρρους – Καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και αυτοκίνητα

Τρόμο προκαλούν τα βίντεο από τη χθεσινή κακοκαιρία που «χτύπησε» τη Μάνη με τις πλημμύρες να παρασύρουν στο διάβα τους ακόμα και αυτοκίνητα, και ζωές να κινδυνεύουν.

Οι δρόμοι της Μάνης μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πλημμύρισαν σπίτια και καταλύματα, κάτι που για μέσα Αυγούστου, σόκαρε τους κατοίκους.

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Η επόμενη μέρα στη Μάνη βρίσκει τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, ζητώντας από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση να ληφθούν μέτρα για να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Μία γυναίκα μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

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Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την ανατολική Μάνη, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξωνύμφη, Κοκάλα και Λάγια.

Σημείωσε πως υπάρχουν αναφορές για σημαντικές ζημιές σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου σε συγκεκριμένες περιοχές έχει υποστεί καταστροφή.