Ελλάδα

Θήβα: 16χρονη κατηγορεί 15χρονο και έναν φίλο του ότι την βίασαν μέσα στο σπίτι της

Οι αστυνομικοί ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός της
Θήβα: 16χρονη κατηγορεί 15χρονο και έναν φίλο του ότι την βίασαν μέσα στο σπίτι της
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Θύμα βιασμού κατήγγειλε ότι έπεσε μία 16χρονη στη Θήβα η οποία έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών κατηγορώντας δύο νεαρούς για τον βιασμό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης για τον βιασμό, όλα συνέβησαν στο σπίτι της στη Θήβα στο οποίο φιλοξενούνταν ο 15χρονος και ένα ακόμα άγνωστο άτομο.

Όπως ενημερώνει το patris.gr, η κοπέλα, η οποία, όπως και οι δύο καταγγελλόμενοι, είναι Ρομά, είπε στους αστυνομικούς ότι ο 15χρονος και το άλλο άτομο την πήγαν σε ένα δωμάτιο, της ακινητοποίησαν τα πόδια και τη βίασαν.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση ζήτησαν η 16χρονη να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

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