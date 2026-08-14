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Ελλάδα

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του προαστιακού Πάτρας – Άγιος Ανδρέας: Είχε διακοπεί λόγω οχήματος πάνω στις γραμμές

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται καθυστερήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων έως ότου απομακρυνθεί το όχημα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Προαστιακός Πάτρα
Στιγμιότυπο από τον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα (Φωτογραφία αρχείου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ / EUROKINISSI)
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Διεκόπη στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) η κυκλοφορία στον προαστιακό της Πάτρας, στο τμήμα Πάτρα – Άγιος Ανδρέας, καθώς όχημα ακινητοποιήθηκε εντός της σιδηροδρομικής γραμμής. Πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.

Μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον προαστιακό, τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα – Άγιος Ανδρέας – Πάτρα πραγματοποιούνταν με λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται καθυστερήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων έως ότου απομακρυνθεί το όχημα και καταστεί εκ νέου δυνατή η διέλευση των συρμών.

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