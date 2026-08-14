Μέχρι τις 16:00 το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο: Τρεις ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά

Μέχρι τις 16.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (14.08.2026) θα είναι σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο, λόγω των μανιασμένων ανέμων που πνέουν έως 9 μποφόρ, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Γεωργία Χατζηνικήτα, πλωτάρχης και εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, ανέφερε πως το λιμεναρχείο αναμένει το νέο δελτίο της ΕΜΥ ώστε να εξακριβωθεί σε τι ένταση θα πνέουν οι άνεμοι από το απόγευμα και αν θα μπορούν τα πλοία να ταξιδέψουν ξανά από Ραφήνα και Λαύριο ώστε να γίνει άρση του απαγορευτικού απόπλου.

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Υπενθυμίζεται πως οι ριπές των ανέμων ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα.

Τα δρομολόγια των πλοίων προς Μαρμάρι διεξάγονται κανονικά.

Σχετικά με τον Πειραιά, η εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος ανέφερε πως μόνο 3 δρομολόγια πλοίων ακυρώθηκαν. Και τα τρία είχαν προγραμματιστεί για νησιά των Κυκλάδων.

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Λιμενικό και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα πλοία που αναχωρούν από τον Πειραιά, θα εκτελέσουν τα δρομολόγιά τους με αλλαγές στις προσεγγίσεις σε νησιωτικά λιμάνια, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη και οι αποφάσεις για την εκτέλεση, την τροποποίηση ή την ακύρωση δρομολογίων, θα λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Οι περιοχές όπου σαρώνονται από τους ανέμους

Μιλώντας για την εξέλιξη του καιρού, η Αναστασία Τυράσκη τόνισε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας είναι οι ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι, οι οποίοι, πέρα από τις δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στην περιοχή του στενού του Καφηρέα καταγράφονται άνεμοι έως και 9 μποφόρ, ενώ πολύ ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν το νότιο τμήμα του Ευβοϊκού, τη νότια Εύβοια, τη Σύρο, την Τήνο, την Άνδρο, τη Μύκονο, την Κέα και την Κύθνο.

Στα 8 μποφόρ φτάνουν οι άνεμοι σε αρκετές ακόμη θαλάσσιες περιοχές, μεταξύ άλλων στη Σέριφο και τη Σίφνο, αλλά και σε τμήματα του νοτιοδυτικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, οι άνεμοι έως 9 μποφόρ αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 16:00, ενώ μέχρι περίπου τις 19:00 υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις, πιθανώς με πιο περιορισμένη έκταση και κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα.

Οι ριπές των ανέμων αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις συνθήκες σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ισχυροί βοριάδες, έως και 8 μποφόρ, επικρατούν και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, όπως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική Κρήτη, στην περιοχή των Κυθήρων και της δυτικής Κρήτης, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Οι ενισχυμένοι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι επηρεάζουν παράλληλα τα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Στερεά Ελλάδα και νοτιότερα έως την Πελοπόννησο. Στο Ιόνιο οι συνθήκες είναι καλύτερες, αν και εκεί οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.