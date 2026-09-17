Ελλάδα

Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης 10 ανθρώπων από καταμαράν με εισροή υδάτων

Οι 10 επιβάτες διασώθηκαν από το Λιμενικό και αλιευτικά σκάφη και είναι καλά στην υγεία τους
Λιμενικό
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Σύρου την Πέμπτη 17.09.2026, όταν καταμαράν με ελληνική σημαία και δέκα αλλοδαπούς επιβαίνοντες παρουσίασε εισροή υδάτων. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού, προκειμένου να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες του σκάφους.

Το καταμαράν βρισκόταν περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Σύρου όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα αλιευτικό, που συμμετείχαν στην επιχείρηση περισυλλογής των δέκα επιβαινόντων.

Δύο από τους επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σύρου. Οι υπόλοιποι οκτώ περισυνελέγησαν από το αλιευτικό και μεταφέρονται στο λιμάνι της Νάξου.

Και οι δέκα είναι καλά στην υγεία τους, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

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