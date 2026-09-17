Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στο στόχαστρο και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι κατηγορούμενοι γιατροί

Ανοίγει κι άλλο η βεντάλια των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου ερμηνευτή και την εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έρχεται να προστεθεί τώρα και τρίτη έρευνα με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο επίτιμος αντεισαγγελέας της Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε ήδη εντολή σε κλιμάκιο της Αρχής να ξεκινήσει έρευνα στα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που εχθές το πρωί κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα που είχανοι δύο γιατροί.

Οι έμπειροι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής αναμένεται να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία και τις συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπράξει ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ενδείξεις ξεπλύματος, θα παγώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία και βεβαίως το πόρισμα θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για περαιτέρω ποινική έρευνα.

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Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (17.09.2026) το ζευγάρι των γιατρών πέρασε το κατώφλι των σωφρονιστικών καταστημάτων του Κορυδαλλού.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένοντας κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που διενεργούνται για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αναμένεται να βοηθήσουν στην πληρέστερη αποτύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα που καταγράφηκαν από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουν εξεταστεί, καταγράφηκαν προειδοποιητικά σήματα, τα οποία, κατά την εκτίμηση του ανακριτή και του εισαγγελέα, δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τη γιατρό, γεγονός που φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Ειδικότερα, από την ανακριτική διαδικασία προκύπτει ότι το πρώτο σήμα κινδύνου καταγράφηκε στις 3:22. Παρά την ένδειξη αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση, ενώ το ΕΚΑΒ φέρεται να κλήθηκε περίπου μία ώρα αργότερα, στις 4:23.

Παράλληλα, οι αρχές πραγματοποιούν λεπτομερή έλεγχο στα φίλτρα και στα επιμέρους εξαρτήματα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο μπορεί να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια επιπλέον φαρμακευτική ουσία.

Νέο σκέλος στην έρευνα ανοίγει, εξάλλου, με εισαγγελική παραγγελία, καθώς στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι μπορεί να οδηγήσει στη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Στις καταθέσεις τους υποστηρίζουν ότι τα κρίσιμα περιστατικά σημειώθηκαν μετά τις 4, ενώ από την πλευρά της υπεράσπισης έχουν τεθεί ερωτήματα αναφορικά με τον χρόνο που χρειάστηκε για να ανταποκριθεί το ΕΚΑΒ.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας να αναμένεται να ρίξουν περαιτέρω φως στις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Στο σκεπτικό γίνεται αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, οι δύο γιατροί προχωρούσαν στις διαδικασίες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ενώ δεν είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες εξετάσεις των ασθενών.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα δεδομένα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τα alarms του μηχανήματος κατέγραψαν επιδείνωση της κατάστασής του, χωρίς, σύμφωνα με το σκεπτικό, να διακοπεί η διαδικασία.

Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές επισημαίνουν ότι το ΕΚΑΒ δεν κλήθηκε εγκαίρως, ενώ οι γιατροί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.