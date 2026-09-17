Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο ασθενής που «αθωώνει» τον 58χρονο γιατρό, η συνεργασία 56χρονης – υπνοθεραπευτή και το στοιχείο που τους «καίει»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη που σόκαρε το πανελλήνιο την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026), όταν ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην κλινική των δύο γιατρών το Κολωνάκι, οι οποίοι πλέον κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τα λάθη, οι αντιφάσεις, τα ψέματα στις καταθέσεις, οι παρευρισκόμενοι εντός του ιατρείο στην οδό Καρνεάδου και ο υπνωτιστής είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ μίας υπόθεσης που έχει εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα. Οι αρχές που συλλέγουν τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα ευρήματα προκειμένου να διαλευκανθεί το τι πραγματικά συνέβη εντός της κλινικής στο Κολωνάκι και πώς «κατέληξε» ο γνωστός τραγουδιστής.

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Οι έρευνες της ΕΛΑΣ έχουν εστιάσει στα τελευταία λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ στο ιατρείο για να παραλάβει τον ερμηνευτεί ο οποίος για ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του. Νέα ερωτήματα δημιουργήθηκαν σχετικά με τη φωτογραφία που έστειλε η 56χρονη γιατρός που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη, στον υπνοθεραπευτή με τον οποίο η ίδια συνεργάζεται χρόνια.

Ο υπνωτιστής πήγε χτες (16.09.2026) στην Ευελπίδων για να πει στις αρχές όλα όσα γνωρίζει για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να καταθέσει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνωτιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Ο ίδιος και η 56χρονη γιατρός φέρεται να «αντάλλαζαν» συχνά πελάτες με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ένας από τους δύο να «έστειλε» τον τραγουδιστή στον άλλο.

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Πρόκειται για τον άνθρωπο που έλαβε στο κινητό του την φωτογραφία με τον γνωστό ερμηνευτή στην καρέκλα της πλασμαφαίρεσης έχοντας κλειστά μάτια. Το μήνυμα, η κατηγορούμενη γιατρός, το συνόδευσε με τη φράση «όλα καλά!». Από την πλευρά του ο υπνοθεραπευτής, αρνήθηκε να μιλήσει δημόσια για το μήνυμα και την εν λόγω εικόνα, τονίζοντας ότι όλα θα απαντηθούν μέσω της κατάθεσής του.

Η 56χρονη γιατρός που βρίσκεται σε κελί των φυλακών Κορυδαλλού, στη γυναικεία πτέρυγα, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ίδια κατηγορία αποδίδεται και στον 58χρονο σύζυγό της, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή του με τον θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει απεργία πείνας – στην οποία είχε προειδοποιήσει ότι θα προβεί σε περίπτωση προφυλάκισής του – ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, ετοιμάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για τον 58χρονο γιατρό.

Τι «αθωώνει» τον 58χρονο γιατρό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, ο δικηγόρος των δύο γιατρών αναμένεται να ζητήσει αίτημα αποφυλάκισης για τον 58χρονο γιατρό, καθώς όπως λέει, δεν ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο του τραγουδιστή. Αυτό, το στηρίζει στο ότι δεν βρισκόταν στην κλινική την ώρα που υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης καθώς γευμάτιζε σε εστιατόριο του Κολωνακίου, ενώ την ώρα που κατέρρευσε ο τραγουδιστής, ο γιατρός υποστήριξε ότι είχε ραντεβού με άλλο ασθενή.

Μάλιστα, ο 58χρονος παρέδωσε στις αρχές ένα ντοκουμέντο από ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για εξετάσεις σε έναν ασθενή του. Στο Live News, μίλησε ο ασθενής που βρισκόταν στην κλινική, αναφέροντας ότι έφτασε στο ιατρείο στις 15:30 και, μέχρι τις 16:06, όταν έλαβε στο κινητό του το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, όλα κυλούσαν ομαλά.

«Στο ιατρείο πήγα στις 15:30. Έχω ξαναπάει 5-6 φορές, είμαι ασθενής του 58χρονου. Έχει ένα μηχάνημα που βλέπει την κατάσταση της υγείας γενικά, ως διαγνωστικό εργαλείο. Όταν έφτασα στο ιατρείο επικρατούσε ησυχία. Δεν παρατήρησα τίποτα ανησυχητικό. Το μήνυμα με το παραπεμπτικό για τις εξετάσεις, μου ήρθε στις 16:06. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν όλα ήσυχα. Συζητούσαμε με το γιατρό και θα μου έγραφε και την επόμενη εξέταση», είπε.

Όπως περιέγραψε, στη συνέχεια ο γιατρός έφυγε και επικράτησε αναστάτωση εντός της κλινικής ενώ λίγο αργότερα η γραμματέας τον ενημέρωσε ότι είχε προκύψει έκτακτο περιστατικό και πως το ραντεβού τους θα έπρεπε να διακοπεί. «Εκείνη την ώρα ακούστηκε μία φωνή που του φώναξε να πάει κι εκείνος αποχώρησε. Υπήρξε αναστάτωση. Μετά από 6-7 λεπτά, άκουσα να λένε να κληθεί ασθενοφόρο. Τότε η γραμματέας με ενημέρωσε ότι προέκυψε ένα έκτακτο περιστατικό και μου είπε πως πρέπει να σταματήσουμε και πως θα με ειδοποιήσουν εκ νέου. Αποχώρησα.

Φεύγοντας είδα και το ασθενοφόρο να πηγαίνει προς το ιατρείο. Με την 56χρονη δεν έχω κάνει κάποια θεραπεία. Την έχω δει μία – δύο φορές, αλλά δεν την ξέρω. Ο 58χρονος μου είχε προτείνει παλαιότερα να κάνω μία θεραπεία με μηχανήματα. Την είχα κάνει, αλλά δεν την επανέλαβα. Δεν θυμάμαι την ονομασία της θεραπείας. Θυμάμαι την διαδικασία όμως. Σου παίρνανε 200ml αίμα και μετά το μηχάνημα το φυγοκέντριζε και κάπως βοηθούσε αυτό στα αγγεία της καρδιάς. Το είχα ψάξει, είχα δει ότι γίνεται διεθνώς. Δεν το επανέλαβα, γιατί δεν είδα κάποια διαφορά. Δεν το θεώρησα επικίνδυνο», πρόσθεσε ο ασθενής του 58χρονου.

Εκεί φαίνεται να στηρίζονται οι δικηγόροι του 58χρονου, με αποτέλεσμα να ζητηθεί το αίτημα αποφυλάκισής του.

Το στοιχείο από του παρελθόν των γιατρών που τους «καίει»

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Live News, έχει ξεκινήσει έρευνα στα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών καθώς μετά την ποινική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ερμηνευτή και την εισαγγελική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, προστέθηκε και τρίτη έρευνα με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Αυτό προέκυψε από ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που ανακάλυψαν οι αρχές. Πρόκειται για πολύ σοβαρό εύρημα, από το παρελθόν των δύο γιατρών, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το περί τίνος πρόκειται. Παράλληλα, ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, είχε πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα των γιατρών, δηλαδή για χρήματα μη δηλωθέντα.

Η αρχή για το ξέπλυμα σύμφωνα με την Ιωάννα Μάνδρουπου μίλησε στο Live News, άφησε να εννοηθεί ότι πέραν της ιατρικής δραστηριότητας, οι δύο κατηγορούμενοι ανέπτυσσαν και άλλη δραστηριότητα χωρίς να την κατονομάζει για να μην καεί η έρευνα. Άγνωστο παραμένει το είδος της δραστηριότητας, αλλά γίνεται λόγος για εμπορική δραστηριότητα, επιχειρηματική.

Σε κάθε περίπτωση, εάν βρεθούν χρήματα μη δηλωθέντα στην κατοχή των γιατρών, το οποίο μάλιστα η αρχή θεωρεί πιθανό, θα υπάρξει δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων και αποστολή του σχετικού φακέλου στην εισαγγελία, οπότε θα υπάρξει και μια πρόσθετη σοβαρή επιβάρυνση της ποινικής ευθύνης των κατηγορούμενων γιατρών.