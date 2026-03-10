Εκσυγχρονισμός Δημοσίου: Νέο μνημόνιο για ψηφιακές δεξιότητες και Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η Microsoft υπέγραψαν νέο μνημόνιο συνεργασίας για το 2026 με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και τη συστηματική εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Το νέο μνημόνιο συνεργασίας για το 2026, εντάσσεται στη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου, όπου το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει τη χάραξη πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Το MoU επεκτείνει την υπάρχουσα συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη Microsoft στο πλαίσιο του προγράμματος GR for Growth, ευθυγραμμίζοντας τις δράσεις με τους εθνικούς στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και το ΕΚΔΔΑ έχουν ήδη υλοποιηθεί εκτενείς εκπαιδευτικές δράσεις που καλύπτουν τόσο βασικές όσο και προχωρημένες ψηφιακές ικανότητες, μεταξύ των οποίων αυτοαξιολόγηση σε λογισμικά γραφείου, κατάρτιση σε cloud, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, καθώς και πρακτική χρήση παραγωγικών εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή διοικητική εργασία.

Πάνω από 9.400 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν συμμετάσχει σε αυτές τις δράσεις, ενώ πολλοί απέκτησαν πιστοποιήσεις Microsoft μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

Τα προγράμματα απαντούν σε κρίσιμες ανάγκες των φορέων, επιτρέποντας βέλτιστη αξιοποίηση συνδρομητικών αδειών και υποδομών φιλοξενίας συστημάτων που παρείχε ενεργά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Μνημόνιο για το 2026 προβλέπει τη συνέχιση και ενίσχυση αυτών των δράσεων, με το Υπουργείο Εσωτερικών να εξασφαλίζει τη θεσμική ενσωμάτωση των προγραμμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να προωθεί την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και το ΕΚΔΔΑ να αναλαμβάνει την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων μέσω της πρωτοβουλίας Microsoft Civil Servants Academy.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Μαρτίου 2026.