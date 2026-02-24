Ελλάδα

«Έξυπνες» κάμερες: Αυτοί είναι οι δρόμοι στην Αθήνα που τοποθετούνται – Μπαίνουν και σε λεωφορεία

Οι κάμερες της Τροχαίας «πιάνουν δουλειά» σύντομα στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο
Οι σταθερές και φορητές κάμερες θα καταγράφουν βασικές παραβάσεις του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και την παράνομη διέλευση από τις λεωφορειολωρίδες. Τοποθετούνται σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα, αλλά και σε λεωφορεία που κινούνται σε γραμμές με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στόχος της Τροχαίας είναι η μείωση των τροχαίων και το «φρένο» σε παραβάσεις που προκαλούν ατυχήματα. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν αρχικά σε  κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα και θα ελέγχονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το ίδιο θα συμβεί και για τις εικόνες που καταγράφουν λεωφορεία. 

Τα συστήματα θα εγκατασταθούν σε κομβικά σημεία με αυξημένη κυκλοφορία και υψηλό δείκτη παραβατικότητας:

  • Λεωφόρος Συγγρού (κάθοδος, ύψος Σκρα) — καταγραφή ταχύτητας, κινητού, ζώνης και κράνους
  • Λεωφόρος Συγγρού (άνοδος, ύψος Θυατείρων & Πριήνης) — έλεγχος μέσης ταχύτητας (section control)
  • Λεωφόρος Μεσογείων – Χαλανδρίου — παραβίαση κόκκινου σηματοδότη
  • Λεωφόρος Βουλιαγμένης – Τήνου — παραβίαση κόκκινου
  • Λεωφόρος Αμαλίας (μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη) — κόκκινο, κινητό, ζώνη, κράνος

Παράλληλα, φορητές κάμερες θα τοποθετηθούν σε 10 λεωφορεία που κινούνται σε γραμμές με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Στόχος είναι κυρίως η αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης λεωφορειολωρίδων, φαινόμενο που σε ορισμένους άξονες ξεπερνά το 20–30% της συνολικής ροής.

Οι κάμερες θα καταγράφουν επίσης επικίνδυνους ελιγμούς, όπως προσπεράσεις ή «χώσιμο» μπροστά από λεωφορεία κατά την εκκίνηση από στάση — περιστατικά που συχνά οδηγούν σε μικροσυγκρούσεις.

Οι γραμμές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις 550 (Π. Φάληρο – Κηφισιά), Α7 (Κέντρο – Κηφισιά), Β5, 608 και Ε14 Express.

