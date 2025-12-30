«Έξυπνο ΕΣΥ» και ψηφιακός μετασχηματισμός: Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των ασθενών το 2026

Η χειρόγραφη γραφειοκρατία, οι πολύωρες αναμονές για τους ασθενείς και οι χαμένες ιατρικές εξετάσεις σε στοιβαγμένους φακέλους φαίνεται πως θα αποτελέσουν παρελθόν και σταδιακά θα δώσου την θέση τους σε ένα «έξυπνο» Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Με το 2025 να έχει θέσει τις βάσεις για την ψηφιακή μετάβαση του ΕΣΥ, το 2026 αναδεικνύεται σε έτος-ορόσημο, όπου οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα γίνουν άμεσα αισθητές στην καθημερινότητα του πολίτη και θα μειώσουν την γραφειοκρατία.

Η Ελλάδα, έχοντας ήδη επιτύχει εντυπωσιακά ποσοστά στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προετοιμάζεται πλέον για τη «δευτερογενή χρήση» των δεδομένων υγείας, μετατρέποντας το ΕΣΥ σε έναν σύγχρονο φιλικό κόμβο εξυπηρέτησης, αλλά και καινοτομίας.

Οι 5 μεγάλες αλλαγές για τους ασθενείς το 2026

Η ψηφιακή στρατηγική του Υπουργείου Υγείας εστιάζει στην κατάργηση όλων όσων γνωρίζαμε ότι ισχύουν μέχρι σήμερα στη «σχέση» μεταξύ των νοσοκομείων και στην παροχή εργαλείων που διευκολύνουν τον ασθενή από το σπίτι του μέχρι το κρεβάτι του νοσοκομείου.

Αυτές οι αλλαγές είναι οι εξής:

1.Ολοκληρωμένος Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (MyHealth): Ο πολίτης έχει πλέον στο κινητό του το πλήρες ιατρικό του ιστορικό. Διαγνώσεις, συνταγές, εμβολιασμοί και αποτελέσματα εξετάσεων από κάθε δημόσια ή ιδιωτική δομή συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, προσφέροντας στον γιατρό άμεση εικόνα για την κατάσταση του ασθενούς.

2.Ψηφιακός Βοηθός Υγείας: Μια νέα εφαρμογή που θα λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος του πολίτη, καθοδηγώντας τον για το πού πρέπει να απευθυνθεί, υπενθυμίζοντας προληπτικές εξετάσεις και παρέχοντας πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

3.Πλήρης διασύνδεση νοσοκομείων: Το 2026 θα βρει τις νοσοκομειακές μονάδες να «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Ένας ασθενής που μεταφέρεται από ένα επαρχιακό νοσοκομείο σε ένα κεντρικό της Αθήνας δεν θα χρειάζεται πλέον να μεταφέρει χαρτιά, καθώς τα δεδομένα του θα είναι ήδη διαθέσιμα στο σύστημα υποδοχής.

4.Δραστική μείωση αναμονής στα ΤΕΠ: Η ψηφιακή ιχνηλάτηση, που ήδη μείωσε τον χρόνο αναμονής από τις 9 στις 4 ώρες, θα επεκταθεί περαιτέρω, βελτιστοποιώντας τη ροή των περιστατικών στα Επείγοντα.

5.Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πρόληψη: Η χρήση AI αλγορίθμων θα βοηθά τους γιατρούς στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων, αναλύοντας δεδομένα από χιλιάδες περιστατικά για να προτείνει την καταλληλότερη θεραπεία.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πρωτοπορεί η Ελλάδα στην Ευρώπη

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει αναφερθεί σε δηλώσεις του στην ισχυροποιημένη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη και στις προοπτικές που ανοίγονται για την έρευνα:

«Η Ελλάδα έχει από τα πιο προηγμένα ψηφιακά συστήματα στην Ευρώπη. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αγγίζει το 99% όταν στη Γερμανία δεν ξεπερνά το 12%. Από το 2026 η δευτερογενής χρήση των ψηφιακών δεδομένων Υγείας θα είναι διαθέσιμη σε ερευνητές, εταιρείες και πανεπιστήμια μέσω ενός νέου οργανισμού και θεσμικού πλαισίου που βρίσκεται ήδη στα σκαριά. Η χώρα μας μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο δεδομένων, επενδύσεων και παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση της τεχνολογίας:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια αφηρημένη έννοια αλλά σχετίζεται απόλυτα με την αμεσότητα, την ακρίβεια, την ποιότητα και την αποδοτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σημαίνει, δηλαδή, καλύτερη εξυπηρέτηση για τον πολίτη. Το 2025 μπήκαν γερά θεμέλια ώστε και το 2026 να είναι μια χρονιά ορόσημο για το ΕΣΥ.

Ένα ΕΣΥ που αξιοποιεί την τεχνολογία όχι για εντυπώσεις, αλλά για ουσία. Η τεχνολογία να μην προσθέτει βάρος, αλλά να αφαιρεί γραφειοκρατία. Να επιστρέφει χρόνο στον γιατρό και στον νοσηλευτή, ώστε να τον αφιερώνουν στον ασθενή»

Τα κρίσιμα μεγέθη της ψηφιακής επανάστασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Deloitte και τις πρόσφατες ανακοινώσεις στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τα οφέλη από την καθολική εφαρμογή της τεχνολογίας και του AI στην Υγεία είναι συγκλονιστικά:

-400.000 ζωές εκτιμάται ότι μπορούν να σώζονται ετησίως στην Ευρώπη χάρη στην έγκαιρη διάγνωση μέσω AI.

-200 δισ. ευρώ είναι η ετήσια εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας.

-1,9 εκατομμύρια ώρες εργασίας απελευθερώνονται για τους επαγγελματίες υγείας, επιτρέποντάς τους να εστιάσουν στην κλινική φροντίδα.

-430.000 ψηφιακά ραντεβού καταγράφηκαν μόνο τον Νοέμβριο του 2025 στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στα νέα εργαλεία.

Το στοίχημα για το 2026 είναι η πλήρης μετάβαση σε ένα σύστημα όπου η πληροφορία θα ακολουθεί τον ασθενή, και όχι ο ασθενής την πληροφορία.