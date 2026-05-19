Ρόδος: Οι μαρτυρίες για παραβίαση του κόκκινου φαναριού και η ταχύτητα των 140 χλμ πίσω από το φονικό τροχαίο

«Πέρασε το φανάρι με κόκκινο ενώ είχε ανάψει τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα», φέρεται να έχουν καταθέσει στις αρχές αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου δυστυχήματος στην Ρόδο με θύματα τις δύο γυναίκες.

Η 57χρονη γυναίκα με την 26χρονη κόρη της, επέστρεφαν από έξοδο στο σπίτι τους, όμως ο χρόνος σταμάτησε απότομα, όταν βρέθηκαν αιμόφυρτες στην άσφαλτο. Η ώρα έδειχνε 14:36 όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου και κάτοικοι να γίνονται μάρτυρες ενός σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα (19.5.26), ένα γκρι μικρό αυτοκίνητο ξεκινάει την πορεία του για να στρίψει αριστερά και ένα άλλο σπορ αμάξι έρχεται από το αντίθετο ρέμα με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αποτέλεσμα αυτού να συγκρουστούν τα δύο αυτοκίνητα μεταξύ τους και οι 2 γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος και τουρίστες κατέθεσαν στις αρχές τα όσα εκτυλίχθηκαν εκείνα τα 10 μοιραία δευτερόλεπτα. Ο δικηγόρος της οικογένειας των θυμάτων, Δημήτρης Βερβέρης, μιλάει στο newsit.gr λέγοντας ότι υπάρχουν δύο σοβαρές ενδείξεις που βοηθούν αρκετά στο να αποδειχθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

«Η δίωξη από την κυρία Εισαγγελέα ασκήθηκε για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με την ειδικότερη μορφή της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη και υπέρβασης ορίου ταχύτητας, τουλάχιστον στο διπλάσιο από το επιτρεπόμενο. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό τι σημαίνει; Αυτό σημαίνει ότι ένας πολύ έμπειρος εισαγγελικός λειτουργός που άσκησε την ποινική δίωξη, βρήκε τις ενδείξεις, εάν όχι τις αποδείξεις, ότι παραβιάστηκε ο ερυθρός σηματοδότης και το αυτοκίνητο, το BMW, πήγαινε με ταχύτητα τουλάχιστον υπερδιπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου», αναφέρει.

Η δεύτερη ένδειξη σύμφωνα με τον κ. Βερβέρη φαίνεται να είναι η απόσταση που διένυσε η ασημί BMW από την ώρα πρόσκρουσης.

«Από βίντεο ντοκουμέντο που έχω δει μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο φρενάρει και ακινητοποιείται μετά από περίπου 55 μέτρα. Αυτό δηλώνει αρκετά πράγματα σχετικά με την ταχύτητα σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα τροχαία δυστυχήματα, όπως σε ειδικούς πραγματογνώμονες. Αποκαλύπτει ότι η ταχύτητα ήταν υπερβολική, υπερβολικά μεγάλη. Και αυτό φαίνεται και δια γυμνού οφθαλμού», συμπληρώνει ο δικηγόρος της 57χρονης μητέρας και 26χρονης κόρης.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με όσα έχουν πει αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο του 45χρονου δεν αποκλείεται να κινούταν τουλάχιστον με 140 χιλιόμετρα, με το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο δρόμο να είναι τα 60 χιλιόμετρα. Οι γυναίκες φαίνεται να πηγαίνουν στο φανάρι και να σταματούν, περιμένοντας να ανάψει ο σηματοδότης για να στρίψουν αριστερά.

Ακόμη, σύμφωνα με του κατοίκους τις περιοχής, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αρκετές φορές υπερέβαινε τα όρια ταχύτητας ενώ ο 45χρονος οδηγός πριν δύο χρόνια είχε εμπλακεί με το παλιό του αυτοκίνητο σε τροχαίο από το οποίο είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός του.

Ο οδηγός έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί για την Τετάρτη, ενώ του έχουν ασκηθεί δύο ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα η πρώτη αφορά επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος άλλων και η δεύτερη αφορά ανθρωποκτονία εξ αμελείας κατά συρροή.