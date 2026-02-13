ΕΛΑΣ για τις καταγγελίες Κωνσταντοπούλού: «Διερευνάται το περιστατικό για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών»

Έρευνα για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες σχετικά με την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι αστυνομικός ενημέρωσε τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την Ζωή Κωνσταντοπούλου θα κάνει το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφορικά με την μήνυση που κατέθεσε κατά του Άδωνι Γεωργιάδη και τη διαρροή που κατήγγειλε σε ανάρτησή της είχε γράψει ότι «πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» . Παράλληλα ζήτησε από τον κ. Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Στην ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει χαρακτηριστικά… «Σχετικά με καταγγελία προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες».