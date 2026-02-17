Ελλάδα

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026, στις 13.00 στη Μητρόπολη Αθηνών
Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ
Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ (Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI)

Η Ελλάδα αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ με τιμές: η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, στις 13.00, στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα, ώστε το κοινό να αποτίσει φόρο τιμής στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, σε μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές των βυζαντινών σπουδών διεθνώς, η οποία έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 99 ετών.

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1953 για μεταπτυχιακές σπουδές. Η ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε στο CNRS και στη Σορβόννη, όπου διακρίθηκε για τη συμβολή της στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και του μεσογειακού κόσμου.

Το 1976 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα σε έναν θεσμό με αιώνες διαδρομής. Παράλληλα, υπηρέτησε σε κορυφαίες θέσεις σε ακαδημαϊκά και πολιτιστικά ιδρύματα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, ενώ συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο γι

