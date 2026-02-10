Ελευσίνα: Η 44χρονη, που παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα της, οδηγούσε μόλις δυο χρόνια – Όλα έγιναν μπροστά στα παιδιά της οικογένειας

Μόλις 2 χρόνια φαίνεται πως οδηγούσε η 44χρονη που παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της, την ώρα που τη βοηθούσε να παρκάρει έξω από το σπίτι της οικογένειας στην Ελευσίνα.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν πως η 44χρονη οδηγός είναι μητέρα 3 παιδιών και πριν από λίγα χρόνια είχε πάρει διαζύγιο. Τότε ήταν που η μητέρα αποφάσισε να μάθει να οδηγεί. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγωδία που θα εκτυλισσόταν μπροστά στα ματιά των παιδιών της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Δευτέρας (9.2.26) όταν η γυναίκα επέστρεφε μαζί με τη μητέρα και τα παιδιά της από το σχολείο. Η γυναίκα προσπαθούσε να παρκάρει, με τη μητέρα της να έχει βγει από το αυτοκίνητο και να της δίνει οδηγίες.

Ωστόσο, κάτω από άγνωστες συνθήκες, η 71χρονη κατέβηκε και άφησε ανοιχτή την πόρτα. Η οδηγός φαίνεται να μπερδεύτηκε και όπως όλα δείχνουν πάτησε γκάζι παρασέρνοντας τη μητέρα της, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να σφηνωθεί ανάμεσα στην πόρτα και σε ένα δέντρο που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο ενός σπιτιού.

Πληροφορίες αναφέρουν πως όλα έγιναν μπροστά στα μάτια των παιδιών, ενώ η 44χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να ουρλιάζει καλώντας σε βοήθεια.

Η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.