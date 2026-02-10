Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της – Μαρτυρίες για την οικογενειακή τραγωδία

Μια σειρά από μαρτυρίες ρίχνουν περισσότερο φως στα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας στην Ελευσίνα, με μια 71χρονη γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή. Όλα έγιναν την ώρα που η κόρη της προσπαθούσε να παρκάρει και εκείνη της έδινε οδηγίες. Η μητέρα της οδηγού είχε βγει έξω και την καθοδηγούσε, όταν ένα λάθος έφερε τη συμφορά. Η 44χρονη πάτησε κάποια στιγμή το γκάζι και παρέσυρε την άτυχη γυναίκα.

Η 71χρονη μητέρα της οδηγού κατέρρευσε στο σημείο, μπροστά στην κόρη και τα εγγόνια της, που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας στην Ελευσίνα. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Σε σοκ η 44χρονη οδηγός, βγήκε από το αυτοκίνητό της και άρχισε να καλεί για βοήθεια. Η κατάσταση όμως ήταν μη αναστρέψιμη. Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09-02-2026) στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη είχε επιστρέψει στο σπίτι μαζί με τη μητέρα και τα παιδιά της, αφού προηγουμένως είχαν πάει στο σχολείο για να τα παραλάβουν. Την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει το όχημα της, η 71χρονη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να της δώσει οδηγίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κατά τη διαδικασία της όπισθεν, η οδηγός πάτησε κατά λάθος γκάζι. Το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα παρασύροντας την ηλικιωμένη γυναίκα και εγκλωβίζοντας την ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο.

Γείτονες που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια ενώ η κόρη της 71χρονης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Η 71χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Η 44χρονη κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Απαρηγόρητα και τα εγγόνια της 71χρονης που έμελλε να ζήσουν τον θάνατο της γιαγιάς τους. Μια οικογένεια έχει βυθιστεί στο πένθος, με φίλους και συγγενείς να προσπαθούν να βρουν λόγια παρηγοριάς. Ο χρόνος στη γειτονιά που σημειώθηκε το δυστύχημα, έχει σταματήσει στο μεσημέρι της Δευτέρας, όταν από τη μια στιγμή στην άλλη, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.