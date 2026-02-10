Ελλάδα

Ελευσίνα: «Μέσα σε 3 λεπτά ξεψύχησε» λέει o πρώην σύζυγος της 44χρονης που έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα της

Όπως δήλωσε, η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μέσα σε τρία λεπτά
Ελευσίνα: «Μέσα σε 3 λεπτά ξεψύχησε» λέει o πρώην σύζυγος της 44χρονης που έκανε όπισθεν και σκότωσε τη μητέρα της
Βασίλης Σακουλέβας

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Δευτέρας (9.2.26) όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 44χρονη παρέσυρε και σκότωσε την 71χρονη μητέρα της, την ώρα που προσπαθούσε να το παρκάρει.

Η μαρτυρία του πρώην συζύγου της 44χρονης για το τρομερό δυστύχημα με το αυτοκίνητο είναι συγκλονιστική. Όπως τόνισε, η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μέσα σε τρία λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά σιγά πίσω, την βρήκε ανάμεσα σε ένα δέντρο με ένα εξόγκωμα. Χτύπησε στον θώρακα και στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης. 

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του είχε δίπλωμα από τα 18 αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και τρία χρόνια.

Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδερφού τους, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα», είπε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Θριάσιο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
109
69
69
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ξεκίνησε το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παχυσαρκίας σε πανεπιστημιακές κλινικές – Όλα όσα περιλαμβάνει
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στηρίζοντας από την πρώτη στιγμή την πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας, συμμετέχει ενεργά μέσα από Ειδικά Κέντρα Πανεπιστημιακών Κλινικών
παχυσαρκία
Newsit logo
Newsit logo