«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναστάτωση λόγω διαρροής αερίου – Χτυπήθηκε κατά λάθος αγωγός

Πανικός προκλήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τρίτης 26.08.2025 λόγω διαρροής αερίου.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 3 το μεσημέρι, στο πάρκινγκ Ρ1 (στάθμευση μικρής διάρκειας) του «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν εργάτες χτύπησαν τον αγωγό φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια εργασιών προκαλώντας διαρροή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα, οι αρχές έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα

Η διεύθυνση του αεροδρομίου σε συνεργασία με την Τροχαία προχώρησε σε απαγόρευση της κυκλοφορίας στις Αφίξεις και σε όλο το οδικό δίκτυο.

Μετά από τους απαραίτητους ελέγχους στο σημείο που προκλήθηκε η διαρροή και η εκτόνωση του αερίου στον αγωγό, οι αρχές προέβησαν σε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, καθώς η ταλαιπωρία ήταν μεγάλη για δεκάδες ταξιδιώτες.