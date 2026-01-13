Συμβαίνει τώρα:
«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Προσπάθησε να περάσει ροζ κοκαΐνη μέσω δέματος και συνελήφθη – Βρέθηκαν ηρεμιστικά και αναβολικά

Μέσω «ελεγχόμενης παράδοσης» αστυνομικοί τον συνέλαβαν τη στιγμή που παρελάμβανε το δέμα
Στα δίχτυα του ελληνικού FBI έπεσε άνδρας στην Αθήνα ο οποίος κατηγορείται πως έβαλε μέσα στην χώρα ροζ κοκαΐνη την οποία είχε κρύψει σε δέμα για να περάσει τον έλεγχο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά και αναβολικά τα οποία είχε σκοπό να διακινήσει τις επόμενες ημέρες.

Η δράση του άνδρα αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί του τμήματος του αεροδρομίου βρήκαν το ύποπτο δέμα προερχόμενο από την Ολλανδία το οποίο περιείχε 11 γραμμάρια ροζ κοκαΐνη. Έτσι, ξεκίνησε άμεσα μυστική επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος με σκοπό να συλληφθεί ο κατηγορούμενος.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (12.01.2026) τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Κατά την έρευνα που έγινε σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους 11 γραμμαρίων,
  • 16 ηρεμιστικά δισκία,
  • 3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,
  • 72 αναβολικά δισκία,
  • 3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ελλάδα
