Ελευθέριος Βενιζέλος: Σύλληψη 21χρονου που έφερνε ηλεκτρονικά τσιγάρα με κάνναβη – Πώς πιάστηκε στη «φάκα»

Η παράνομη μόδα των ηλεκτρονικών τσιγάρων με κάνναβη ήρθε και στην Ελλάδα και μάλιστα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Μπλόκο σε παρτίδα, συσκευών ατμίσματος που περιέχουν χασίς, έβαλε η Δίωξη Ναρκωτικών, πιάνοντας στη «φάκα» έναν 21χρονο ο οποίος εισήγαγε απο τις ΗΠΑ, 50 συσκευές ατμίσματος που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ύποπτο ταχυδρομικό δέμα με τα ναρκωτικά προερχόμενο από τις Η.Π.Α με τελικό προορισμό την Αθήνα, εντοπίστηκε από το Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών και οταν διαπιστώθηκε το περιεχόμενό του οργανώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, επιχείρηση «Ελεγχόμενης Παράδοσης».

Έτσι όταν ο παραλήπτης πήγε να πάρει το πακέτο, οι αστυνομικοί που είχαν στήσει καρτέρι, όρμησαν πάνω του και του πέρασαν χειροπέδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα πωλούνται συσκευές ατμίσματος με κάνναβη το λεγόμενο CBD, οι οποίες όμως περιέχουν την δραστική ουσία THC, δηλαδη κάνναβη σε πολύ μικρά και επιτρεπόμενα όρια σε αντίθεση με την παρτίδα των τσιγάρων που εισήγαγε ο νεαρός τα οποία είχαν μεγάλη ποσότητα του συγκεκριμένου ναρκωτικού η οποία όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο newsit.gr είναι «σαν να καπνίζεις – στη διάλεκτο – των εμπόρων ναρκωτικών «μπάφο» σε μορφή ατμού».

Η εισαγωγή και η σύλληψη

Η σύλληψη του 21χρονου για την εισαγωγή συσκευών ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό την διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και ειδικότερα στην περιοχή των Εξαρχείων εγινε πρωινές ώρες της 28ης Αυγούστου στον Ταύρο ενώ ακολούθησε έφοδος και στο σπίτι του στην περιοχή των Εξαρχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Ελληνικής Αστυνομίας: «Από μη προσδιορισθέντα από την προανάκριση χρόνο, ο 21χρονος, οργάνωσε την εισαγωγή και αποστολή ταχυδρομικού δέματος από τις Η.Π.Α. με προορισμό την Ελλάδα, το οποίο περιείχε 50 συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -100- γραμμαρίων.

Την 09:45 ώρα της 28/08/2025, στον Ταύρο, συνελήφθη, αφού παρέλαβε, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, το ταχυδρομικό δέμα που περιείχε 50 συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ακατέργαση κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -100- γραμμαρίων.

Σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα,στα Εξάρχεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες με περιεχόμενο ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους -13,1- γραμμαρίων. Η εξιχνίαση της υπόθεσης επιτεύχθηκε όταν το ύποπτο ταχυδρομικό δέμα με τα ναρκωτικά εντοπίσθηκε από το Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών, προερχόμενο από τις Η.Π.Α. με τελικό προορισμό την Αθήνα, διαπιστώθηκε το περιεχόμενό του και οργανώθηκε στη συνέχεια από την Υπηρεσία μας, επιχείρηση «Ελεγχόμενης Παράδοσης» κατόπιν απόφασης του αρμοδίου Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν) και την έγκριση του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την διενέργειά της.Εξετάζεται το ενδεχόμενο η ποσότητα αυτή να αποτελεί δοκιμαστική εισαγωγή για μια ενδεχόμενη μεγαλύτερη μελλοντική ποσότητα.

Συνολικά κατασχεθέντα:

• Πενήντα (50) συσκευασίες ατμίσματος με περιεχόμενο ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ βάρους -100- γραμμαρίων.

• ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ βάρους -13,1-γραμμαρίων

• Το χρηματικό ποσό των -100- € [εντός της οικίας του]

• Ένα Ι.Χ.Ε. δίκυκλο

• Μία (1) ζυγαριά ακριβείας [εντός της οικίας του]

• Δύο (2) τρίφτες κάνναβης (grinder) [εντός της οικίας του]

• Μία (1) συσκευή κινητής τηλεφωνίας [από την κατοχή του κατά την σύλληψη]».