Ηράκλειο: Συγκλονίζει η κατάθεση γιατρού για τον μικρό Άγγελο – «Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια»

Εικόνες που δεν τις χωράει ο ανθρώπινος νους περιγράφουν ότι αντίκρισαν γιατροί και διασώστες που καταθέτουν στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο.

Η υπόθεση με τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο συγκλονίζει και κατηγορούμενοι στη δίκη είναι η μητέρα του και ο σύντροφός της.

Το δικαστήριο κάλεσε για κατάθεση μια γιατρό του ΕΚΑΒ: «Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι.

Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια…”. Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο…Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα.

Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε.»

Στη συνέχεια όπως γράφει το cretalive.gr η μάρτυρας συμπλήρωσε. «Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους».

Όπως κατέθεσε η γιατρός του ΕΚΑΒ, ο κατηγορούμενος τους ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει. Η ίδια πρόσθεσε ότι η παραμονή τους στο σπίτι διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο, πριν αποχωρήσουν. «Η κοκκινίλα που είδα στο πρόσωπο του Άγγελου ήταν κάτι πρόσφατο, “φρέσκο”», ήταν τα λόγια της.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι, μετά τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε έναν αναστεναγμό, δεν υπήρξε ξανά καμία επικοινωνία μαζί του. «Μετά που έκλεισε τα μάτια αφού έκανε τον αναστεναγμό, το παιδί δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας». Πρόσθεσε ότι η μητέρα ήταν ατάραχη, περιγράφοντάς την ως να μην αντιλαμβανόταν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως χαρακτηριστικά είπε, «σαν να μη καταλάβαινε τι γινόταν».

«Νόμιζα ότι το παιδί ήταν λερωμένο, αλλά ήταν παλιά τραύματα»

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι το παιδί έφερε διάφορα τραύματα, τα οποία φαίνονταν να είναι διαφορετικής χρονικής προέλευσης. «Το παιδί είχε διάφορα τραύματα, διαφορετικών χρονολογιών… κάποια μάλιστα τα μπέρδεψα. Νόμιζα ότι το παιδί ήταν λερωμένο, αλλά ήταν παλιά τραύματα».

Ο οδηγός ενός από τα οχήματα του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο το μοιραίο πρωινό, μαζί με γιατρό, κατέθεσε στο δικαστήριο λέγοντας.

«Θυμάμαι ότι ο 45χρονος μας είπε ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Δεν ήταν σε πανικό οι δύο κατηγορούμενοι. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Ο ίδιος κατέθεσε επίσης ότι η μητέρα παρέμεινε ατάραχη ακόμη και όταν έβαλαν το παιδί στο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του. «Η μητέρα συνέχισε να είναι ατάραχη ακόμα και όταν βάλαμε το παιδί στο ασθενοφόρο».

Η εισαγγελέας ρώτησε τον μάρτυρα ποια ήταν η θέση του μικρού τραπεζιού σε σχέση με τη ξύλινη σκάλα, από την οποία κατά τον κατηγορούμενο έπεσε το παιδί και χτύπησε στο τραπεζάκι. Ο ίδιος απάντησε ότι ήταν αριστερά, ωστόσο το παιδί έφερε χτύπημα στα δεξιά. Περιέγραψε ότι το χτύπημα ήταν δεξιά στο μάγουλο, που ήταν κόκκινο, αλλά και δεξιά στο μέτωπο.

Διασώστης ΕΚΑΒ: Η μητέρα νοιάζονταν πως θα την βρει ο σύντροφος της γιατί δεν είχε κινητό

Τρίτος μάρτυρας, διασώστης του ΕΚΑΒ και οδηγός ασθενοφόρου που είχε τη μητέρα του Άγγελου μπροστά ενώ πήγαιναν στο νοσοκομείο, κατέθεσε ότι το πλήρωμα έφτασε στο σημείο περίπου σε 5–6 λεπτά από την κλήση. Όπως ανέφερε, στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα του ΕΚΑΒ: όχημα ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο, με δύο διασώστες συνολικά, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος.

«Το παιδί ανέπνεε ξαπλωμένο στο καναπεδάκι. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια και έκανε έναν αναστεναγμό. Τη μία μας έλεγαν ότι έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε στο τραπεζάκι και την άλλη ότι λιποθύμησε ενώ περπατούσε» ανέφερε και συμπλήρωσε «Το παιδί ήταν παγωμένο και όταν ελέγξαμε τα άκρα του, είδαμε ένα παλιό χτύπημα που μας είπε η μαμά ότι είχε πέσει πιο παλιά από τη σκάλα. Είχε χτύπημα στο πρόσωπο και άλλα σημάδια».

Ο οδηγός του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι η γιατρός ζήτησε μια κουβέρτα προκειμένου το παιδί να μπορέσει να το κρατήσει αγκαλιά η μητέρα του. Όπως ανέφερε, οι διασώστες βγήκαν από το ασθενοφόρο για να ετοιμάσουν τον χώρο, περιμένοντας ότι η μητέρα θα πλησίαζε. «Η γιατρός μας ζήτησε μια κουβέρτα για να το πάρει αγκαλιά η μαμά του… Εμείς βγήκαμε στο ασθενοφόρο να το ετοιμάσουμε… περιμέναμε να δούμε τη μαμά, τελικά είδαμε να το κρατά η γιατρός μας».

«Ηταν σαν αδιάφοροι»

Ο διασώστης κατέθεσε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά τους έδειχνε αδιαφορία, παρότι -όπως είπε-από τη στάση και τα λεγόμενα του πληρώματος του ΕΚΑΒ είχε γίνει σαφές ότι επρόκειτο για κρίσιμη περίπτωση.

«Θεωρώ ότι δεν είχαν καταλάβει τη σοβαρότητα. Σαν αδιάφοροι ήταν. Από τη στάση μας και τα λεγόμενά μας είχε καταστεί σαφές ότι ήταν κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού, αλλά και πάλι δεν έδειξαν να καταλαβαίνουν. Δεν είδα το αναμενόμενο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση.»

Ο διασώστης κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο ζήτησε πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό του παιδιού. Όπως ανέφερε, η μητέρα απάντησε μόνο ότι το παιδί είχε κάποιο θέμα με τα γεννητικά όργανα και ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, με την άφιξη στο νοσοκομείο, περίπου 5–6 λεπτά αργότερα, η μητέρα το μόνο που τον ρώτησε ήταν πώς θα τη βρει ο σύντροφός της, καθώς δεν είχε μαζί της το κινητό τηλέφωνο.

Ο 3χρονος είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ στις 26 Ιανουαρίου 2025 σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με βαριά εγκεφαλική βλάβη, χαμηλό επίπεδο συνείδησης και εκτεταμένα τραύματα στο σώμα του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα. Μετά τον θάνατό του, ωστόσο, χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσω δωρεάς οργάνων, καθώς η καρδιά του μεταμοσχεύθηκε σε τρίχρονο παιδί στο Βερολίνο και ένας νεφρός του σε 37χρονο ασθενή.