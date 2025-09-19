Ελικόπτερα Chinook: Από την ξαφνική άσκηση ετοιμότητας του ΓΕΕΘΑ στην «μάχη» της συντήρησης και της αναβάθμισης

Η αιφνιδιαστική άσκηση που διέταξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ έφερε για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο που παίζουν τα ελικόπτερα CH-47D Chinook στα επιχειρησιακά σχέδια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τα δίδυμα στροφεία τους να σκίζουν τον ουρανό του Αιγαίου, τα πολύτιμα ελικόπτερα τύπου Chinook της Αεροπορίας Στρατού μετέφεραν ταχύτατα τμήματα Ειδικών Δυνάμεων σε καίρια σημεία, αποδεικνύοντας γιατί παραμένουν αναντικατάστατο εργαλείο αιφνιδιασμού και ταχείας αντίδρασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Πάχη Μεγάρων, εκεί όπου εδρεύει το 4ο Τάγμα Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (ΤΕΑΣ), δίνεται καθημερινά ένας αθέατος αγώνας δρόμου. Οι τεχνικοί της Αεροπορίας Στρατού, οι «αφανείς ήρωες», παλεύουν με πείσμα, ώστε τα Chinook να παραμένουν διαθέσιμα και αξιόμαχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια μάχη που δίνεται με πενιχρά μέσα, ελάχιστα ανταλλακτικά και διαρκή πίεση χρόνου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο στόλος των ελικοπτέρων – που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το «πολυεργαλείο» του Στρατού Ξηράς – θα συνεχίσει να πετά.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Οι διαθεσιμότητες των Chinook βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη στρατιωτική ηγεσία.

Το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο πιεστικό ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς τα Chinook δεν περιορίζονται μόνο σε στρατιωτικές αποστολές, αλλά συμμετέχουν διαρκώς και σε επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας – από την κατάσβεση πυρκαγιών έως την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο κρίσιμος ρόλος τους

Με δυνατότητα μεταφοράς έως 55 στρατιωτών ή φορτίου άνω των 10 τόνων, τα Chinook αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής αεροκίνησης. Είναι τα μοναδικά ελικόπτερα βαρέως τύπου που διαθέτει ο Στρατός Ξηράς, με ικανότητα να μεταφέρουν:

Ομάδες Ειδικών Δυνάμεων σε απομονωμένες βραχονησίδες.

Οχήματα, βαρέα όπλα και κρίσιμο υλικό.

Κάδους νερού σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Τραυματίες και προσωπικό σε αποστολές έρευνας-διάσωσης.

Ελικόπτερο Chinook σε αποστολή αεροπυρόσβεσης / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Δεν είναι τυχαίο ότι χαρακτηρίζονται «τα πιο χρήσιμα πτητικά μέσα» του Στρατού. Σε περιβάλλον ειρήνης ή κρίσης, τα Chinook δίνουν λύσεις εκεί που καμία άλλη πλατφόρμα δεν μπορεί.

Η αιφνιδιαστική άσκηση του Α/ΓΕΕΘΑ – Επίδειξη ισχύος

Η αιφνιδιαστική άσκηση που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής του Α/ΓΕΕΘΑ Χούπη στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, δεν είχε μόνο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ήταν ένα μήνυμα αποτροπής. Στον πυρήνα της βρέθηκαν τα Chinook, που μετέφεραν Καταδρομείς σε ελάχιστο χρόνο από την ηπειρωτική χώρα σε νησιά-«κλειδιά» του Αιγαίου.

Η εικόνα των Chinook να αποβιβάζουν Ειδικές Δυνάμεις σε βραχονησίδες χωρίς υποδομές απογείωσης-προσγείωσης είναι ο απόλυτος ορισμός της ευελιξίας.

Πρόκειται για μια χειροπιαστή απόδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας, η οποία στέλνει σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η Ελλάδα μπορεί να ελέγχει χρόνο και χώρο στο Αιγαίο.

Η συμβολή στην Πολιτική Προστασία

Η χρησιμότητα των Chinook δεν εξαντλείται στο στρατιωτικό πεδίο. Τα τελευταία καλοκαίρια, τα ελικόπτερα αυτά έγιναν σύμβολο αντοχής και για την Πολιτική Προστασία. Από το πρώτο φως της ημέρας έως τη δύση του ήλιου, Chinook συνέδραμαν στη μάχη πάνω από τα πύρινα μέτωπα, ρίχνοντας τόνους νερού και πραγματοποιώντας εκατοντάδες ώρες πτήσης σε λίγες ημέρες.

Η συμβολή τους στις πυρκαγιές απέδειξε ότι η αξία τους ξεπερνά την καθαρά στρατιωτική διάσταση και αγγίζει το πεδίο της εθνικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.

Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα σε ελικόπτερο τύπου Chinook / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Οι «σκιές» της χαμηλής διαθεσιμότητας

Πίσω από την επιχειρησιακή ισχύ, όμως, κρύβεται ένα σκληρό πρόβλημα: η χαμηλή διαθεσιμότητα. Έλλειψη ανταλλακτικών, παλαιότητα, καθυστερήσεις σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και υψηλός φόρτος πτήσεων έχουν οδηγήσει σε ακινησία μεγάλο μέρος του στόλου.

Οι κινητήρες T-55-L712 των παλαιότερων CH-47C/D δεν υποστηρίζονται πλέον από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το πρόγραμμα αντικατάστασης κινητήρων που ξεκίνησε το 2020 καθυστέρησε σημαντικά, αφήνοντας καθηλωμένα ελικόπτερα.

Οι τεχνικοί αναγκάστηκαν στον λεγόμενο «κανιβαλισμό» – να αποσυναρμολογούν ελικόπτερα για να κρατούν σε πτήση κάποια άλλα. Μια πρακτική που εξαντλεί το απόθεμα και αυξάνει τον κόπο χωρίς να δίνει μακροπρόθεσμη λύση.

Η αμερικανική συνδρομή

Η Aviation Field Maintenance Directorate (AFMD), που υπάγεται στην AMCOM (Aviation and Missile Command) του αμερικανικού Στρατού, έχει ήδη αναλάβει μέρος της συντήρησης του ελληνικού στόλου.

Η συμφωνία προβλέπει εργοστασιακή συντήρηση σε πέντε ελικόπτερα τον χρόνο για πέντε χρόνια, με τις εργασίες να πραγματοποιούνται στα Μέγαρα. Το έργο υποστηρίζουν 16 πρώην στελέχη της Αμερικανικής Αεροπορίας Στρατού, σε συνεργασία με τους μηχανοσυνθέτες του 4ου ΤΕΑΣ.

Στόχος είναι οι διαθεσιμότητες να ξεπεράσουν τα 10 ελικόπτερα ετησίως – αριθμός που μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα στο Επιτελείο.

Η συντήρηση των 200 ωρών, κατά την οποία λύνεται σχεδόν όλο το ελικόπτερο για να ελεγχθούν ακόμη και δομικά του μέρη, απαιτεί εξειδίκευση και χρόνο.

Μέχρι σήμερα, αποτελούσε «στενό λαιμό» για την Αεροπορία Στρατού. Με την αμερικανική συνδρομή, ο χρόνος ακινητοποίησης αναμένεται να μειωθεί δραστικά. Ήδη οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο πρώτο ελικόπτερο.

Ελικόπτερο Chinook σε αποστολή αεροπυρόσβεσης / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Οι Έλληνες τεχνικοί στην πρώτη γραμμή

Η συμβολή των Αμερικανών δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το έργο των Ελλήνων τεχνικών. Οι μηχανοσυνθέτες του 4ου ΤΕΑΣ συνεχίζουν να εκτελούν συντηρήσεις από 25 έως 175 ώρες, κρατώντας τον στόλο σε πτητική κατάσταση.

Είναι αυτοί που με ελάχιστα μέσα καταφέρνουν να κάνουν το αδύνατο δυνατό. Η λέξη «άθλος» που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τη δουλειά τους δεν είναι υπερβολή.

Η συνεργασία με τους Αμερικανούς θεωρείται διπλά κρίσιμη: εξασφαλίζει καλύτερη διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα δίνει στους Έλληνες τεχνικούς πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία.

Το ακριβό στοίχημα του εκσυγχρονισμού

Το μέλλον του στόλου παραμένει αβέβαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για την αγορά του νεότερου CH-47F, καθώς η υποστήριξη του τύπου D καθίσταται όλο και πιο δύσκολη. Το ΓΕΣ έχει εισηγηθεί στο παρελθόν την απόκτηση 10 νέων CH-47F και τον εκσυγχρονισμό ακόμη 10 D. Όμως, το πολύ υψηλό κόστος φαντάζει απαγορευτικό υπό τις σημερινές δημοσιονομικές συνθήκες.

Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα είτε θα συνεχίσει να στηρίζεται σε έναν στόλο γηρασμένο, με υψηλό κόστος συντήρησης είτε θα προχωρήσει σε μια επένδυση-μαμούθ που θα εξασφαλίσει μακροχρόνια λύση.

Μέχρι να ληφθούν αποφάσεις, το βάρος πέφτει στους τεχνικούς και στο νέο σχήμα outsourcing.

Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα σε ελικόπτερο τύπου Chinook / Φωτογραφία ΓΕΕΘΑ

Σε επίπεδο επιχειρησιακής σχεδίασης, τα Chinook παραμένουν αναντικατάστατα. Η συνεργασία τους με τις Ειδικές Δυνάμεις είναι καταλυτική καθώς μεταφέρουν SOF σε αποστολές αιφνιδιασμού και υποστήριξης.

Η αιφνιδιαστική άσκηση του Α/ΓΕΕΘΑ ήρθε να υπενθυμίσει ότι χωρίς Chinook, το δόγμα της ταχείας αντίδρασης στο Αιγαίο μένει μετέωρο.

Η σκληρή αλήθεια της υποστήριξης

Η εργοστασιακή συντήρηση των Chinook κοστίζει περί τα 40 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον κονδύλια για ανταλλακτικά. Η απουσία μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, οι καθυστερήσεις στις συμβάσεις και η αδυναμία λήψης αποφάσεων έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην Αεροπορία Στρατού.

Η επικείμενη ένταξη των νέων Black Hawk UH-60M δεν μειώνει τις ανάγκες από τα Chinook. Τα δύο μέσα δεν είναι συγκρίσιμα: τα Black Hawk θα καλύψουν αποστολές μεσαίου τύπου, αλλά τα βαρέα μεταφορικά καθήκοντα θα συνεχίσουν να είναι άκρως απαραίτητα.

Τα Chinook είναι και θα παραμείνουν για χρόνια η ραχοκοκαλιά της αεροκίνησης στο Αιγαίο και την ηπειρωτική Ελλάδα. Από τη μεταφορά Καταδρομέων σε κρίσιμα σημεία μέχρι τη μάχη με τις φλόγες, τα ελικόπτερα αυτά αποδεικνύουν καθημερινά την ανεκτίμητη αξία τους.

Η αιφνιδιαστική άσκηση του Α/ΓΕΕΘΑ έδειξε την επιχειρησιακή τους ισχύ. Οι «ιπτάμενοι γίγαντες» του Στρατού Ξηράς δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι το στρατηγικό εργαλείο αιφνιδιασμού, άμυνας και εθνικής προστασίας.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς