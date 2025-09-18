Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο και τον Έβρο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (17.9.25) η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η τελική φάση της συγκεκριμένης άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων διεξήχθη σε νησί της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.