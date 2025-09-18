Ένοπλες Δυνάμεις: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ετοιμότητας στο Αιγαίο και τον Έβρο

Ελλάδα

Η τελική φάση της συγκεκριμένης άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων διεξήχθη σε νησί της περιοχής ευθύνης της ΑΣΔΕΝ, η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας
Ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης με άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων
Ο Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης με άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης (17.9.25) η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

Η τελική φάση της συγκεκριμένης άσκησης των Ενόπλων Δυνάμεων διεξήχθη σε νησί της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδας, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

Άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων που συμμετείχαν στη διακλαδική άσκηση
Άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων που συμμετείχαν στη διακλαδική άσκηση
Επιθετικό ελικόπτερο Apache της Αεροπορίας Στρατού
Επιθετικό ελικόπτερο Apache της Αεροπορίας Στρατού
Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων μέσα σε ελικόπτερο του στρατού
Στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων μέσα σε ελικόπτερο του στρατού
Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού
Ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού ανεφοδιάζεται με καύσιμα

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

