Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων και της παλαιάς Εθνικής Θεσσαλονίκης–Έδεσσας από τους αγρότες

Δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα
αγρότες
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πριν λίγο, και συγκεκριμένα στις 17:00 το απόγευμα, έληξε η σημερινή (2/12/2025) κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Εξάλλου, στις 15:30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απόκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

