Ελληνική αντι-NAVTEX στις τουρκικές προκλήσεις στο Καστελλόριζο – Υπό παρακολούθηση το «TUBITAK MARMARA»

Άμεσα αντέδρασε η Αθήνα στη νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες σε θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά από το Καστελλόριζο, με την ελληνική πλευρά να εκδίδει αντι-NAVTEX μέσω του αρμόδιου σταθμού Ηρακλείου και να απορρίπτει ουσιαστικά την τουρκική ναυτιλιακή οδηγία.

Την ίδια ώρα, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «TÜBİTAK MARMARA» βρίσκεται ήδη στην ευρύτερη περιοχή στο Καστελλόριζο και οι κινήσεις του παρακολουθούνται στενά από ελληνικής πλευράς. Η νέα τουρκική κίνηση εκδηλώθηκε με την έκδοση της NAVTEX 0862/26 από τον σταθμό της Αττάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτή, η Άγκυρα δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελλόριζου έως τις 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου το ερευνητικό R/V TÜBİTAK MARMARA να πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται μέσα στη ζώνη την οποία η Τουρκία έχει εντάξει στο μονομερώς ανακοινωθέν «θαλάσσιο πάρκο» της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική απάντηση ήρθε με την έκδοση αντι-NAVTEX από τον σταθμό Ηρακλείου, με την οποία απορρίπτεται η τουρκική ανακοίνωση και υπογραμμίζεται ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει οδηγίες προς ναυτιλομένους στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Η Αθήνα επιμένει ότι η αρμοδιότητα για τον συντονισμό της ναυσιπλοΐας και την έκδοση σχετικών ναυτιλιακών προειδοποιήσεων ανήκει στον ελληνικό σταθμό Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το TÜBİTAK MARMARA απέπλευσε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη Μαρμαρίδα και κινήθηκε προς την περιοχή νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ελληνικό σκάφος βρίσκεται στην περιοχή και παρακολουθεί από ασφαλή απόσταση τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού, καταγράφοντας τη δραστηριότητά του, ενώ υπάρχει συντονισμός με το Πολεμικό Ναυτικό.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από ελληνικής πλευράς στο είδος των ερευνών που θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει το τουρκικό πλοίο. Η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή δεν αποτελεί οριοθετημένη ΑΟΖ και η στήλη ύδατος θεωρείται ανοιχτή θάλασσα. Συνεπώς, έρευνες που περιορίζονται σε ωκεανογραφικές μετρήσεις, όπως θερμοκρασία και αλατότητα του νερού, αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με δραστηριότητες που αφορούν τον βυθό ή το υπέδαφος.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούν στενά τόσο την πορεία όσο και τη δραστηριότητα του ερευνητικού. Οποιαδήποτε ένδειξη ότι οι έρευνες υπερβαίνουν τις απλές μετρήσεις στη στήλη του ύδατος θα αξιολογηθεί άμεσα.

Σε κάθε περίπτωση, στην Αθήνα η νέα NAVTEX αντιμετωπίζεται ως ακόμη μία κίνηση της Άγκυρας να αμφισβητήσει στην πράξη ελληνικές αρμοδιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο και να συνδέσει τη ναυτιλιακή της δραστηριότητα με το τουρκικό «θαλάσσιο πάρκο».

Η έκδοση της ελληνικής αντι-NAVTEX δείχνει ότι η ελληνική πλευρά δεν αφήνει αναπάντητη την προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί επιχειρησιακή εικόνα της κατάστασης γύρω από το Καστελλόριζο.