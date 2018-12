Ελληνική Οικονομία και Brexit: Μια ημερίδα από τον Θέμη Σοφό στο Μέγαρο Μουσικής

View this post on Instagram

Ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θέμης Σοφός, σε συνεργασία με τον Καθηγητή John Weeks, SOAS University of London, τον Alex Sakalis, Editor at OpenDemocracy, και τους "Εργατικούς", διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα "Ελληνική Οικονομία & Brexit" την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, 18:00 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Επισυνάπτεται πρόσκληση. Συμμετοχή μέσω sli.do. #ergatikoi #conference #megaron #ProfessorWeeks #Sofos #OpenDemocracy #greekeconomy #europeaneconomy