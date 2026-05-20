Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς σε νοσοκομείο μεταξύ επισκεπτών και νοσηλευτή – Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Πανικός επικράτησε χθες το πρωί (19/5/2026) σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όταν τρία άτομα τσακώθηκαν με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα κρατητήρια.

Στο περιστατικό ενεπλάκησαν μια 57χρονη, η 39χρονη κόρη της κι ένας 66χρονος νοσηλευτής-τραυματιοφορέας, με τις γυναίκες να επιτίθονται στον άντρα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και να συλλαμβάνονται και οι τρεις από την αστυνομία.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο, την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να επιτεθούν στον εργαζόμενο και να υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Οι δύο γυναίκες, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθησαν -αυτεπαγγέλτως αλλά και κατόπιν μήνυσης- για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ ο νοσηλευτής για σωματική βλάβη και εξύβριση.

Αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

