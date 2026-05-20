Πανελλήνιες 2026: Όσα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι λίγο πριν την τελική «ευθεία» – Τα 4 «SOS» και οι παγίδες

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Οι υποψήφιοι έχουν ακόμη περίπου 10 ημέρες για να δώσουν το πρώτο μάθημά τους, μιας και Παρασκευή 29 Μαΐου είναι η πρεμιέρα για τα Γενικά Λύκεια ενώ το Σάββατο 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

Στο τελευταίο «sprint», η συνταγή της επιτυχίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις συνδυάζει σωστή διαχείριση του χρόνου και ύλης, ξεκούραση, καλή διατροφή και αποχή από τα social media. Οι ειδικοί τονίζουν πως η εξαντλητική μελέτη μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Ο έμπειρος μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, Στράτος Στρατηγάκης, μιλάει στο Orange Press Agency και παραθέτει τα 4 « κλειδιά» που πρέπει να προσέξουν οι μαθητές, ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή πνευματική διαύγεια την περίοδο των Πανελλήνιων Εξετάσεων και, πρωτίστως, κατά το κρίσιμο 3ωρο της εξέτασης.

«Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να ξεκινήσουν οι Πανελλήνιες Εξετάσεις είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι», λέει ο κ. Στρατηγάκης, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος στόχος είναι εκείνες οι ημέρες που εξετάζονται, «από τις εννέα η ώρα το πρωί μέχρι τις δώδεκα, αυτό το τρίωρο το μυαλό τους να έχει τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση».

Το «κλειδί» της ξεκούρασης και η παγίδα του ξενυχτιού

Το κυριότερο μέλημα για κάθε υποψήφιο είναι η σωματική και πνευματική αποφόρτιση. Ο κ. Ο Στρατηγάκης τονίζει ότι οι μαθητές πρέπει «να κοιμούνται πολύ καθώς είναι βασικό να είναι ξεκούραστοι, με καθαρό μυαλό για να μπορέσουν να “δουλέψουν”».

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι το διάβασμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μπορεί να αποβεί καταστροφικό. «Το διάβασμα το προηγούμενο βράδυ είναι μέγα λάθος, το οποίο πληρώνουν ακριβά οι υποψήφιοι. Κάνουν ένα χαζολαθάκι στις πράξεις, το οποίο μπορεί να τους κόψει πολλά μόρια» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, για να γίνει η κατάσταση απολύτως κατανοητή, γίνεται μια εύστοχη παρομοίωση από τον αθλητισμό.

«Φανταστείτε έναν αθλητή ο οποίος τρέχει εκατό μέτρα, να του πει ο προπονητής του να τρέξει δύο κατοστάρια και στο τρίτο κατοστάρι να το χρονομετρήσει. Υπάρχει περίπτωση να κάνει καλό χρόνο; Θα έχει ήδη εξαντληθεί» σημειώνει, προσθέτοντας πως «όταν πάει ο υποψήφιος ήδη εξαντλημένος το πρωί στις εξετάσεις, τα πάντα είναι εναντίον του. Άρα λοιπόν, το πιο σημαντικό από όλα είναι η ξεκούραση».

Διαχείριση της ύλης και όχι υστερικό διάβασμα

Ο πανικός της τελευταίας στιγμής και η προσπάθεια να καλυφθούν κενά με αγχωτικό τρόπο δεν προσφέρουν τίποτα στην απόδοση του μαθητή. Η βασική οδηγία του Στράτου Στρατηγάκη είναι «να μην διαβάζουν υστερικά οι υποψήφιοι» αλλά να επιλέξουν μια «συγκεντρωμένη επανάληψη».

Ο καθηγητής προτρέπει τα παιδιά να κάνουν έξυπνη διαχείριση στην ύλη, «δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά στα οποία δεν είναι τόσο καλοί, όπου πρέπει λίγο να ενισχύουν τις γνώσεις τους».

Όσο για το διάστημα της αντίστροφης μέτρησης, ο κ. Στρατηγάκης συστήνει να πέσουν κατακόρυφα οι ρυθμοί. «Τις δυο τρεις τελευταίες μέρες πριν τις εξετάσεις, το διάβασμα πρέπει να είναι συμβολικό. Πρέπει να κυριαρχεί η ξεκούραση και όχι η κούραση, έτσι ώστε να φτάσουμε εκείνες τις μέρες να είμαστε στη μέγιστη δυνατή κατάσταση καλή φυσική και ψυχική» αναφέρει.

Η διατροφή και η «παγίδα» των ενισχυτικών μνήμης

Η περίοδος των εξετάσεων δεν είναι κατάλληλη για αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες ή για αναζήτηση «μαγικών» λύσεων αντοχής. Ο κ. Στρατηγάκης συμβουλεύει τους υποψηφίους ότι «η διατροφή πρέπει να είναι όπως είναι όλο τον άλλο καιρό».

Παράλληλα, κρούει τον κίνδυνο του για σκευάσματα ή υπερβολές που υπόσχονται πνευματική διέγερση. «Δεν παίρνουμε ενισχυτικά μνήμης. Δεν προσπαθούμε να πουσάρουμε τον εαυτό μας» δηλώνει κατηγορηματικά, εξηγώντας τις συνέπειες μιας τεχνητής πίεσης του οργανισμού: «Διότι όταν ένα μηχάνημα το πουσάρεις κάποια στιγμή καταρρέει και αν καταρρεύσει μέσα στη διάρκεια των εξετάσεων που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Τέλος τα ψέματα» με τα social media

Ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που κάνουν οι έφηβοι, κατά τον κ. Στρατηγάκη, είναι ότι ταυτίζουν τη χαλάρωση με τη χρήση των έξυπνων συσκευών, κάτι που στην πραγματικότητα κουράζει περισσότερο τον εγκέφαλο. «Το κινητό είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί, τώρα δεν υπάρχει χρόνος. Τέλος τα ψέματα» αναφέρει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει το… ακατόρθωτο, δηλαδή η πλήρης αποχή από τα social media αλλά ότι πρέπει να αφιερώνεται λίγη ώρα στα social γιατί στην ουσία κουράζουν τους χρήστες.

Ποια είναι όμως η πραγματική αποφόρτιση που έχουν ανάγκη οι μαθητές για να αδειάσει το μυαλό τους;

«Η ξεκούραση είναι να πάω μια βόλτα, να περπατήσω λίγο, να βγω έξω, να πιω έναν καφέ με τους φίλους μου. Αυτό είναι ξεκούραση» αναφέρει κλείνοντας, ευχόμενος καλή επιτυχία στους υποψηφίους.