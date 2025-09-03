Ελληνικό FBI: Μεγάλη επιχείρηση για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων – Έχουν γίνει 20 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI για την πάταξη του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων έγινε χθες (02.09.2025) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομική Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI) έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα η επιχείρηση έγινε σε Άττικη, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη Βόλο και Λακωνία.

Οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό με το οποίο έκλεβαν τους πελάτες, καθώς τους έβαζαν ποσότητα βενζίνης μικρότερη από αυτήν που έδειχνε ο μετρητής της αντλίας.

Οι συλληφθέντες έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες. Επίσης κατηγορούνται για απάτη σε βάρος πελατών των πρατηρίων υγρών καυσίμων με ελλειμματικές παραδόσεις, φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.