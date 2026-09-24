Ελλάδα

Φωτιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας – Επιχειρούν 2 αεροσκάφη

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας,επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροσβεστικό όχημα / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (24.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της φωτιάς στο Λιμογάρδι Φθιώτιδας κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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