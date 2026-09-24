Ελλάδα

Πάτρα: Κρατούμενος στο Τμήμα Μεταγωγών έβαλε φωτιά σε στρώματα

Ο κρατούμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
( EUROKINISSI
( EUROKINISSI/ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ )
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Φωτιά έβαλε σε στρώματα κρατούμενος το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026), στο Τμήμα Μεταγωγών της Πάτρας.

Ένας 58χρονος κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταχθεί από το τις Φυλακές Τρικάλων, έβαλε τη φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών της Πάτρας. Φέρεται να έβαλε φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, σύμφωνα με το tempo24.news.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα στρώματα και στους τοίχους, ενώ υπήρξε κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Ο κρατούμενος υπέστη ελαφρά εγκαύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών που εκτελούσαν υπηρεσία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τη χρήση πυροσβεστήρων κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να τη σβήσουν πριν αυτή εξαπλωθεί.

Για την υπόθεση σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

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