Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης – Δικηγόροι αρνούνταν να τον αναλάβουν

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει σήμερα (24.09.2026) ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Ηγουμενίτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του για το έγκλημα με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη.

Ο 27χρονος δράστης πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης, με σκοπό να απολογηθεί για την άγρια γυναικοκτονία. Υποστήριξε για ακόμα μία φορά πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους.

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Φέρεται να ισχυρίστηκε πως του χρωστούσε 2.000 ευρώ αν και το περιβάλλον της Πηνελόπης αρνείται την συγκεκριμένη θεωρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί με καθυστέρηση συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία του.

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Υπενθυμίζεται πως το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει είναι βαρύ. Μεταξύ άλλων κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Προσπάθησε να αμυνθεί αλλά δεν πρόλαβε

Λίγες ώρες μετά τη γυναικοκτονία και αφού ο δράστης έπαιξε «θέατρο» και σκηνοθέτησε ληστεία, ομολόγησε στις αρχές τον τρόπο που της αφαίρεσε τη ζωή.

Ο δράστης την μαχαίρωσε τουλάχιστον 15 φορές σε όλο της το σώμα, με το μοιραίο χτύπημα να την βρίσκει στον λαιμό.

Η σορός της έφερε και ένα αμυντικό τραύμα – γεγονός που αποδεικνύει πως η νεαρή δεν πρόλαβε να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστή εξέταση, 7 τραύματα εντοπίστηκαν στην πλάτη της νεαρής με τα 3 από αυτά να είναι βαθιά. Τα συγκεκριμένα τραύματα έφταναν μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Στο αριστερό της χέρι βρέθηκε και το τραύμα που προκλήθηκε στην προσπάθειά της να σωθεί από το μαχαίρι του δράστη.

Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, κυρίως εξαιτίας τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν βλάβες και σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας.

Όπως προκύπτει από την εξέταση, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να αποδειχθούν τα κίνητρα του δράστη και το αν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το γεγονός πως έφερε το μαχαίρι μαζί του, στο ραντεβού – θανάτου, ενισχύει το συγκεκριμένο σενάριο.

Τραύματα εντοπίστηκαν και στο σώμα του 27χρονου αν και ακόμα δεν έχει αποδειχθεί αν προσπάθησε να αφαιρέσει τη ζωή του ή αν τραυματίστηκε για να πείσει τις αρχές πως δέχθηκαν επίθεση από 4 αγνώστους, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά.