Ελπίδες για το κοριτσάκι που έπεσε στο συντριβάνι στην Καλλιθέα – Θετικά νέα για τα 3 παιδάκια που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ παίδων

«Τολμάμε να πούμε ότι είναι καλυτερεύει η κατάσταση των τριών παιδιών που βρίσκονται στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Παίδων», είπε αρχικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος σχετικά με τις υποθέσεις των παιδιών που βρίσκονταν σε μονάδα ειδικής θεραπείας.

Οι 3 υποθέσεις παιδιών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, έχουν βελτίωση, όπως είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ενώ ελπίδες υπάρχουν και για το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι στην Καλλιθέα.

«Το κοριτσάκι 30 ημερών από την ιογενή λοίμωξη RSV είναι πολύ καλύτερα και αναμένεται σήμερα Τετάρτη 11.02.2026 ή αύριο να βγει από τη ΜΕΘ και να συνεχίσει τη νοσηλεία του σε απλή κλίνη», είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Όσον αφορά το παιδάκι που είχε πέσει στο συντριβάνι στην Καλλιθέα, ανέφερε: «Το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή και αισιοδοξούμε για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες με δεδομένο ότι για πολλή ώρα έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο».

«Το πολύ ευχάριστο είναι με το τρίτο 6χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται πολλές ημέρες στη ΜΕΘ από εγκεφαλίτιδα που προήλθε από γρίπη. Σήμερα ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο», είπε.

«Το γεγονός αυτό μας καθιστά αισιόδοξους και για το κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε από το σιντριβάνι» ανέφερε και έστειλε ένα θετικό μήνυμα για το παιδάκι.

«Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων Παίδων», τόνισε ακόμη.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «τέτοιες τιτάνιες προσπάθειες για να σωθούν ζωές ασθενών γίνονται καθημερινά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Αυτά που ζητάμε από την κυβέρνηση τα δικαιούμαστε και τα αξίζουμε. Καλύτερη, ασφαλή στελέχωση και χορήγηση κινήτρων για να προσελκύσουμε προσωπικό στα νοσοκομεία. Κίνητρα όπως αυξήσεις μισθών, ωρομισθίου, ένταξη στα βαε, μονιμοποίηση συμβασιούχων».